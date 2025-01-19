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戲劇男神學測「這2科」全拿滿級分！網驚：大神開班嗎？

學測第二天。（圖／劉耿豪攝）

▲今日是學測第二天。（圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

114年大學學測18日登場，20日結束，不少學子認為今年「數學A」和「自然」題目偏難。談到學測，戲劇男神柯震東過去曾在國文和社會曾拿滿分，讓不少網友看了大讚，「大神開班嗎？」

柯震東曾學測國文和社會曾拿滿分。（圖／報系資料照）

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▲柯震東曾學測國文和社會曾拿滿分。（圖／CTWANT資料照）

以數A和自然來說，不少人都認為今年題目偏難，全教總數學科教師群認為，今年出現很多考古題或模擬考沒出現的題目，要學生用數學定義才能答；自然也加入時事題，康芮颱風、花蓮地震都入題，要考生大量閱讀，需掌握時間。

據了解，近日柯震東的學測成績也再度被大家討論，因為去年4月，有網友質疑柯不會用標點符號，柯震東公布學測成績，「我學測國文可是15級滿分呢！」他也說社會也滿級分，但英文只有6級分，數學和自然4級分。不少網友看了說，「大神開班嗎」、「國文滿級分是什麼神人吧？」

事實上，柯震東上文化大學體育學系後成績變很差，因為他當時剛好是演藝事業上升期，常常缺課，最後和經紀公司討論休學，轉去東南科技大學資訊學系。

據悉，柯震東2011年靠九把刀的電影《那些年，我們一起追的女孩》獲第48屆金馬獎最佳新演員獎與2012年華語電影傳媒大獎最佳新演員獎；2012年參演電影《小時代》；2021年演出《月老》，獲台北電影獎最佳男主角獎，去年奪金鐘迷你劇集（電視電影）男配角獎，出道13年來第一次入圍就得獎。

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