ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

胡瓜相約翁倩玉一日約會！　突憶鄧麗君閨蜜情「過往互動曝光」

記者孟育民／台北報導

綜藝天王胡瓜綜除了主持電視節目，還跨足自媒體圈，開設YouTube頻道《下面一位》，日前發布最新一集，邀請到旅日巨星翁倩玉，兩人重溫復古情懷，化身筆友相約在大稻埕展開一日約會。胡瓜一見到人群即開啟社牛模式，沿途向大家介紹翁倩玉，也熱情的和民眾聊天，向大家詢問推薦附近的好吃食物想要帶翁倩玉去飽餐一頓。

▲▼翁倩玉錄製胡瓜網路節目。（圖／下面一位提供）

▲翁倩玉錄製胡瓜網路節目。（圖／下面一位提供）

翁倩玉分享她的出道機緣，從小跟隨爸爸到日本發展，在11歲時因為精通多國語言，長得又精緻漂亮，去電影面試即一眼被相中，拍了人生第一部電影《大波浪》，開啟了翁倩玉的演藝生涯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

因為疫情關係，歌迷向翁倩玉反應看不到她，寵愛粉絲的她毅然決然的開設Youtube頻道，分享穿搭、料理、歌唱各種生活，但沒想到她的狗比她還更受歡迎，甚至還有粉絲特地寫信給她表示為什麼沒有狗狗，讓翁倩玉難過表示覺得自己失寵了！

▲▼翁倩玉錄製胡瓜網路節目。（圖／下面一位提供）

▲翁倩玉分享自己的日常。（圖／下面一位提供）

而翁倩玉和鄧麗君也是昔日好友，談到兩人友好的契機，是因為鄧麗君在台灣唱翁倩玉的《再會吧十七歲》，讓在日本的她又驚又喜，提及這件事翁倩玉的眼神裡仍然全是滿滿的感動與感謝。隨後鄧麗君赴日發展，兩人在外地相互扶持，也一起上電視節目工作，讓他們的友誼升溫，成為彼此最好的朋友。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

薔薔搭埃及火車「遭車長性騷擾」　摸手「順勢摸進去」..無奈：能怎麼樣？

推薦閱讀

快訊／楊千霈證實離婚！「去年才傳婚變」　8年前交往19天就閃婚

快訊／楊千霈證實離婚！「去年才傳婚變」　8年前交往19天就閃婚

快訊／遭利菁洩漏兒子生父身份　謝金燕堅強發聲：他人的恥笑我承受

快訊／遭利菁洩漏兒子生父身份　謝金燕堅強發聲：他人的恥笑我承受

獨／Ryu、Yuma確定離婚！小王Tommy神隱兩個月　「遭店家切割」現況曝

獨／Ryu、Yuma確定離婚！小王Tommy神隱兩個月　「遭店家切割」現況曝

太震撼！A-Lin一口氣「請3大天后」世紀合體　一唱完糗了：真的不合

太震撼！A-Lin一口氣「請3大天后」世紀合體　一唱完糗了：真的不合

崩壞！《海豚灣》童星21歲殺國三生「至今還在逃」　淪10大外逃要犯

崩壞！《海豚灣》童星21歲殺國三生「至今還在逃」　淪10大外逃要犯

林葉亭85歲失智父走失3天！深夜哭喊「頑皮的爸爸玩笑開太大了」

林葉亭85歲失智父走失3天！深夜哭喊「頑皮的爸爸玩笑開太大了」

快訊／Ryu、Yuma證實決定離婚！ 　「暴瘦憔悴現身」拍片致歉

快訊／Ryu、Yuma證實決定離婚！ 　「暴瘦憔悴現身」拍片致歉

《小明星大跟班》播9年驚傳收攤！吳宗憲Sandy最後錄影　現實問題曝

《小明星大跟班》播9年驚傳收攤！吳宗憲Sandy最後錄影　現實問題曝

Sandy吳宗憲證實請辭9年《小明星》！　曝收攤真正原因：我們後會有期

Sandy吳宗憲證實請辭9年《小明星》！　曝收攤真正原因：我們後會有期

Yuma離婚宣布退出頻道！　道歉Ryu：我很後悔傷害了你

Yuma離婚宣布退出頻道！　道歉Ryu：我很後悔傷害了你

楊千霈「閃婚陷2歧異」婚姻破裂！認：我們都很任性…8年婚畫句點

楊千霈「閃婚陷2歧異」婚姻破裂！認：我們都很任性…8年婚畫句點

華航董座遺物藏樂手愛女成績單！　驚見「隔壁同學是影后」

華航董座遺物藏樂手愛女成績單！　驚見「隔壁同學是影后」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／楊千霈證實離婚！「去年才傳婚變」　8年前交往19天就閃婚

快訊／遭利菁洩漏兒子生父身份　謝金燕堅強發聲：他人的恥笑我承受

獨／Ryu、Yuma確定離婚！小王Tommy神隱兩個月　「遭店家切割」現況曝

太震撼！A-Lin一口氣「請3大天后」世紀合體　一唱完糗了：真的不合

崩壞！《海豚灣》童星21歲殺國三生「至今還在逃」　淪10大外逃要犯

林葉亭85歲失智父走失3天！深夜哭喊「頑皮的爸爸玩笑開太大了」

快訊／Ryu、Yuma證實決定離婚！ 　「暴瘦憔悴現身」拍片致歉

《小明星大跟班》播9年驚傳收攤！吳宗憲Sandy最後錄影　現實問題曝

Sandy吳宗憲證實請辭9年《小明星》！　曝收攤真正原因：我們後會有期

Yuma離婚宣布退出頻道！　道歉Ryu：我很後悔傷害了你

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

翁倩玉, 胡瓜, 下面一位, 鄧麗君

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 親剪輯7年生活片段　柯朋宇認：算是一種斷捨離
  2. 《茶金》李杏挺公視　隔空嗆陳沂：妳沒在看就不重要嗎？
  3. VERA驚喜邀請Sandra合唱！　還讓她「首度跳舞了」
  4. 徐懷鈺出道27年「演唱會1件事首創舉」　壓力大到賀爾蒙失調
  5. 柯震東1個月爆胖10公斤「激肥照流出」　飛澳門被異地小女孩吸引
  6. 呱吉挺公視點名館長、陳沂！　740字轟「沒文化」：對無知毫無概念
  7. 胡瓜相約翁倩玉一日約會！　突憶鄧麗君閨蜜情「過往互動曝光」
  8. 中居正廣醜聞扯出電視台「性朝貢」　社長更糟…節目沒廣告播了！
  9. 周治平將滿65歲「爆排斥領老人卡」：還不需要別人讓座
  10. 張小燕低調出手助孟耿如！　親揭內幕「暖心懇求1事」

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366