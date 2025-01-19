胡瓜相約翁倩玉一日約會！　突憶鄧麗君閨蜜情「過往互動曝光」

記者孟育民／台北報導

綜藝天王胡瓜綜除了主持電視節目，還跨足自媒體圈，開設YouTube頻道《下面一位》，日前發布最新一集，邀請到旅日巨星翁倩玉，兩人重溫復古情懷，化身筆友相約在大稻埕展開一日約會。胡瓜一見到人群即開啟社牛模式，沿途向大家介紹翁倩玉，也熱情的和民眾聊天，向大家詢問推薦附近的好吃食物想要帶翁倩玉去飽餐一頓。

▲翁倩玉錄製胡瓜網路節目。（圖／下面一位提供）



翁倩玉分享她的出道機緣，從小跟隨爸爸到日本發展，在11歲時因為精通多國語言，長得又精緻漂亮，去電影面試即一眼被相中，拍了人生第一部電影《大波浪》，開啟了翁倩玉的演藝生涯。

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因為疫情關係，歌迷向翁倩玉反應看不到她，寵愛粉絲的她毅然決然的開設Youtube頻道，分享穿搭、料理、歌唱各種生活，但沒想到她的狗比她還更受歡迎，甚至還有粉絲特地寫信給她表示為什麼沒有狗狗，讓翁倩玉難過表示覺得自己失寵了！

▲翁倩玉分享自己的日常。（圖／下面一位提供）



而翁倩玉和鄧麗君也是昔日好友，談到兩人友好的契機，是因為鄧麗君在台灣唱翁倩玉的《再會吧十七歲》，讓在日本的她又驚又喜，提及這件事翁倩玉的眼神裡仍然全是滿滿的感動與感謝。隨後鄧麗君赴日發展，兩人在外地相互扶持，也一起上電視節目工作，讓他們的友誼升溫，成為彼此最好的朋友。