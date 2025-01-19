《柯南》安室透新聲優公開！竟是《灌籃高手》櫻木花道…現聲21秒

記者陳芊秀／綜合報導

日本人氣動漫《名偵探柯南》的「安室透」的配音接班人於昨日（19）正式公開！「安室透」前任聲優古谷徹因醜聞辭退，接棒聲優則一直保密，直到動畫版最新一集播出，安室透角色「現聲」，日網激動認出，是為《灌籃高手》動畫版櫻木花道配音的草尾毅。

▲安室透新聲優直到新單元播出終於公開。（圖／翻攝自X）

《名偵探柯南》安室透新聲優一直沒有發表，而是直接在動畫最新一集出現，19日播出的單元「怪盜基德與王冠魔術：上集」，安室透僅以電話聲音登場，短短21秒與柯南的對話，立刻掀起日網瘋狂討論，而字幕畫面證實安室透是由資深配音員草尾毅擔任。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲安室透聲音出現短短21秒。（圖／翻攝自X）

▲安室透新聲優是59歲資深配音員草尾毅。（圖／翻攝自X）



草尾毅現年59歲，其中一個代表作是為1993年動畫版《灌籃高手》的櫻木花道配音，其他配音代表角色《七龍珠Z》的特南克斯、《羅德斯島戰記》的帕恩、電玩《戰國無雙》系列的真田幸村等，大多是勇者型角色。

▲草尾毅曾為1993年《灌籃高手》動畫版櫻木花道配音。（圖／翻攝自X）

日網瘋狂給草尾毅的配音高評價，網友比對前後任配音版，驚嘆「沒有違和感太厲害」、「愛了，果然特南克斯的聲音真棒」、「其實還是有點不一樣」、「兩位聲優的安室透都很有個性有魅力」。由於古谷徹過去也為《七龍珠》的「飲茶」配音，網友也形容安室透配音換人宛如「飲茶變特南克斯」。