《小明星大跟班》播9年驚傳收攤！吳宗憲Sandy最後錄影　現實問題曝

▲2016年《小明星大跟班》開播，同年吳宗憲、Sandy就拿下金鐘獎「綜藝節目主持人獎」肯定。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

由綜藝大哥吳宗憲和女兒吳姍儒（Sandy）所主持的中天招牌綜藝《小明星大跟班》，將在今年1月25日迎來播出9周年的盛大日子，卻在17日驚傳已是最後一次進棚錄影，而知情人士也透露，年後完全沒有開棚計劃，9年節目正式劃下句點。據本刊側面了解，會下這個重要決定，主要還是因為電視觀眾收視習慣轉移所致。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲吳姍儒11月宣布產後回歸《小明星大跟班》主持，卻在年前驚傳最後錄影。（圖／CTWANT提供）

2016年1月25日《小明星大跟班》接檔蔡康永、小S所主持的《康熙來了》在中天綜合台首播。《小明星大跟班》每集都會邀請來賓來到節目暢談各類話題，一播出就拿下奪下同時段收視冠軍，9年時間創下無數收視佳績，而最初節目名稱想叫做「大明星小跟班」，後來吳宗憲跟女兒Sandy討論後，決定依照Sandy想法正式定名《小明星大跟班》。

吳宗憲曾表示要接棒《康熙來了》播出壓力一定會很大，但只要想到有機會帶著女兒工作就相當期待，這也是他答應主持的主因。而吳宗憲和女兒Sandy搭檔果真擦出精彩火花，吳宗憲在節目中笑哏不斷，而女兒Sandy經常冷不防一箭吐槽老爸，節目效（笑）果極佳。

▲今年吳姍儒三度主持文化總會除夕夜特別節目。（圖／CTWANT提供）

2016年播出後，父女兩人就以本節目獲得第51屆金鐘獎「綜藝節目主持人獎」肯定，而吳姍儒之後還接連以《一呼百應》、《36題愛上你》拿下金鐘「益智及實境節目主持人」、「綜藝節目主持人」獎項，更接連3年接下《We Are我們的除夕夜》主持重任，主持功力受到肯定。雖然老爸吳宗憲多次表示想將節目整個交給Sandy主持，但《小明星大跟班》9年時間，都是父女檔一起搭配主持，她還經歷結婚生子等人生大事，等於是跟著節目一起成長茁壯。

此外，已經製播27年的長壽娛樂綜合性節目《娛樂百分百》，去年底才宣布因爲電視觀眾收視習慣轉移將全面轉戰新媒體，自2025年1月1日起，每周二至五晚間9點上架全新內容於《八大電視娛樂百分百YouTube頻道》。而《小明星大跟班》則在即將步入10周年之際傳出叫停消息，讓人覺得相當可惜。

延伸閱讀

▸ 專訪 結果是好的就好 J.Sheon（下）／會強迫自己做這件事情……

▸ 存股族變心1／高息ETF股價直落「外資砍韭菜」 抄底族守初衷勇敢挺進

▸ 原始連結