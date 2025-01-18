與焦凡凡結婚不到一個月　婁峻碩身邊出現嫩妹：感覺很不一樣

記者蔡琛儀／台北報導

女團幻藍小熊在南韓出道後返台，今（18日）舉辦首場粉絲見面會，見面會開放歌迷寫小紙條提問，韓籍成員Ayeon被問到最想跟誰旅行？她說當然是采甄，「因為她是團裡的開心果，可以不用做任何計劃。」有粉絲問Ayeon何時結婚，她反問台下，竟有人大喊：「等我準備好。」她也甜回：「OK我等你！」放閃粉絲。

▲幻藍小熊舉辦首場粉絲見面會。（圖／記者黃克翔攝）

幻藍小熊從曲目、內容、舞台、造型皆朝著大型巡演規格籌劃，不僅一口氣把過去征戰選秀、紀念專輯及打歌舞台的歌曲重新編曲演繹，還首次以歌曲〈Gossip Girl〉、〈Like it〉分成兩組小分隊表演，更邀來婁峻碩跨刀助陣，與隊長XXIN尬饒舌演繹婁峻碩的〈NEVERLAND〉，讓現場嗨翻。

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幻藍小熊最後更在最後搶先把第二首全新韓文單曲〈ACT LIKE THAT〉 全球首唱獻給粉絲，XXIN表示：「這首歌對夢想、愛與冒險精神的歌曲，希望能與歌迷共勉，在節奏中感受到自信和活力的力量。」這首歌超難的舞蹈更激起她們勇於挑戰的決心，當中「每秒換一拍」的繁複手勢及舞步已令人眼花撩亂，全新「魔鬼扭腰舞」讓每位成員練完腰都瘀青，不過也因此都瘦下兩公斤。

▲婁峻碩站台當嘉賓。（圖／記者黃克翔攝）

首次跟女團合作的婁峻碩大讚：「XXIN的饒舌很強也很穩定，聲線很好聽，很開心可以跟她合作舞台，跟女生尬饒舌的感覺很不一樣！」且老婆焦凡凡是幻藍小熊粉絲，因此才能迅速掌握她們的資訊；第一次與前輩對唱的XXIN超緊張，除了閉關練唱外，更把婁峻碩這首歌相關現場表演影像的反覆拿出來，「得知能跟前輩合作真的何德何能！真的的很緊張！」

團員采甄則直接跟婁峻碩邀歌，婁峻碩一口氣答應，並透露未來有機會一定要好好合作。被問到如果自己未來生女兒，會想讓她加入女團嗎？婁峻碩笑說：「未來有小孩的話，一定會尊重他的意見跟想做的事情，只要不是學壞的話，如果說對表演有興趣，一定會支持！」也表示今天充分體會到她們的人氣，「第一次感受到資深藝人的感覺，期待未來有更多合作。」

▲▼幻藍小熊。（圖／記者黃克翔攝）

而幻藍小熊今年在公司安排下，除了有機會「圓夢」飛到世界各地開唱外，更將把重心放在全力衝刺海外市場，屆時將可能面臨一整年有一半以上的時間都在跑海外宣傳。