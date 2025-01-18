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賈永婕合照玄彬圓夢了！　列出「上任5個月成績」笑喊：已可退休

記者劉宛欣／綜合報導

南韓男神玄彬近日來台宣傳新電影《哈爾濱》，台北101董事長賈永婕17日激動發文證實邀到玄彬蒞臨101大樓，期間曬出許多布置受訪場地的細節，以及玄彬、朴勳在101大樓的照片，笑稱「賈董人生KPI達成」，時隔一日，她繼續一連串迷妹文，18日上傳與玄彬的合照，還細數了上任5個月以來的成績，直呼「可以退休了」。

▲賈永婕與玄彬合照。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

▲賈永婕曬出玄彬與101合照。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

賈永婕18日在臉書發文寫下「我們是真愛。講完了」，附上了一張與玄彬的合照，照片中可以看到她比著臉頰愛心，與一旁的玄彬開心合照，她接著列出上任以來達成的目標「賈董成績單完成，去年百貨業績逆勢成長5%，上任後觀景台人流上漲32%，自營商品業績成長42.5%，台灣冠軍（因為我點燈），跨年煙火史上最美」。

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▲賈永婕與玄彬合照。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

▲賈永婕與玄彬合照。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

此外，賈永婕還提到101紀念高粱酒，她只花了一個禮拜就賣了之前一年的量，數量破千瓶，這次玄彬來台收到相當開心，她滿足地表示：「我想我有讓把我放在這個位子的人很有面子。好啦賴總統謝謝你，謝謝你讓我見到此生的真愛，我好感謝你，但是我現在想去談戀愛了，怎麼辦！」最後更戲稱「賈董的5個月好幸福喔！可以退休了」。

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