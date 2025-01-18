打臉陳玉珍！公視電影入圍柏林影展　《聽海湧》黃冠智：世界看見台灣的實力

記者蕭采薇／台北報導

國民黨立委陳玉珍提案刪除公視23億預算案，引發影視圈和文化界眾怒，也傳出她因此遭同黨立委柯志恩飆罵。不過陳玉珍持續在臉書與各界藝文人士對槓，不過被她針對的公視，新創電影《愛作歹》也傳回捷報，在第75屆柏林國際影展（Berlinale）入圍「電影大觀」單元，並有望角逐泰迪熊獎。

▲公視新創電影《愛作歹》，入圍柏林影展「電影大觀」單元。（圖／公視提供）

陳玉珍傳出被同黨立委飆罵，同時民眾黨也表示不會支持刪除公視23億預算，最終國民黨團預計將將提案刪除2300萬預算。但陳玉珍砲火未停，持續在社群羞辱台灣影視人員是「要飯的」，並表示：「要期待他們壯大台灣影視產業，進軍國際市場，套一句老話，除非太陽從西邊升起。」

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不過公視很爭氣，立刻傳來捷報，由台灣新銳導演朱平執導的新創電影《愛作歹》，成功進軍世界三大影展，在第75屆柏林國際影展（Berlinale）入圍「電影大觀」單元，並有望角逐泰迪熊獎。該片更是台灣近年罕見，以純台灣資金及本土班底製作的電影。

▲《愛作歹》導演朱平，從公視學生劇展《粗工阿全》發跡。（圖／公視提供）

巧合的是，主演正是被陳玉珍在提案中指出「竄改史實」的《聽海湧》，主演黃冠智與施名帥的再次合作，是以台灣黑幫文化為敘事背景的同志題材。描述一對在牢獄中萌生情愫的江湖兄弟，出獄後重逢卻形同陌路，面對江湖道義與內心慾望的拉扯，呈現出極具「台味」的獨特台灣在地黑幫同志故事。

導演朱平從公視學生劇展《粗工阿全》發跡，繼而拍攝短片《降河洄游》並入圍金鐘獎最佳電視電影，如今首次挑戰劇情長片《愛作歹》。曾從事水電工班工作的朱平，將自身田野經驗融入創作，以獨特視角探索黑幫文化中的人性幽微。

▲《愛作歹》黃冠智、施名帥在片中大膽突破，精彩詮釋黑幫同志情慾。（圖／公視提供）

黃冠智、施名帥在片中大膽突破，精彩詮釋黑幫同志情慾，這也是兩人繼《聽海湧》後再度合作。黃冠智得知入選消息後相當振奮，他開心地說：「新年新希望才剛許願要去三大影展和金鐘獎、金馬獎，沒想到2025才剛開始就實現一個了。感謝公視、朱平導演和劇組團隊，能和朱平導演在彼此更加信任的狀態下再度合作，並有機會讓全世界看見台灣演員的實力，真的既幸運又深感榮幸！」

黃冠智坦言這次詮釋「匏仔」一角內心充滿衝突與掙扎的情緒，對自己而言是一大挑戰。從排戲到開拍期間，與導演和施名帥不斷討論，持續探索角色的深層面貌，最終決定將重心放在匏仔對「愛」的渴望上。提到與施名帥再度攜手演出的緣分，黃冠智表示：「從《聽海湧》到《愛作歹》，我們的關係從相互折磨到相愛，這樣的轉變非常特別。」

▲《愛作歹》是黃冠智、施名帥繼《聽海湧》再次合作。（圖／公視提供）

施名帥也欣喜表示：「很替整個劇組感到喜悅，這是部所有人一起努力完成的作品，有任何的成績都是大家共享的榮耀。能夠帶作品去到更遠的地方，讓更多世界各地的觀眾看到真的很不容易，我非常榮幸可以參與其中，相信這份殊榮對劇組的所有夥伴而言都是莫大的鼓勵，特別感謝朱平導演，也感謝每一位對手演員，黃冠智、范瑞君 、鄭志偉、胡瑋杰，柏林影展，我們來了！」

對於入選2025柏林影展電影大觀單元，導演朱平表示非常榮幸：「感謝影展選片人的青睞，讓此片能有機會前往柏林，面對台灣以外的觀眾，期待與當地的觀眾及國際影人交流。」朱平特別感謝文策院提供劇本開發資源，以及公視的信任與支持，從劇本階段到拍攝製作的全力協助，同時也感謝所有演員與劇組人員的付出。

▲《愛作歹》將在柏林影展「電影大觀」單元進行國際首映。（圖／公視提供）

朱平感性地說：「謝謝大家的才華，讓《愛作歹》有了屬於自己的風格與味道。我很喜歡拍電影，這次入選對我來說是莫大的鼓勵，我會繼續寫、繼續拍、繼續創作、繼續努力，感謝！」第75屆柏林國際影展將於2025年2月13日至23日舉行，《愛作歹》將在「電影大觀」單元（Panorama）進行國際首映，預計在影展期間舉行五場以上放映場次，整體觀影人次可望突破兩萬人，讓更多海外觀眾得以感受這部台灣獨立電影的魅力。