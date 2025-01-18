直擊／《夜市王》總決賽現場擠爆！　節目超支300萬「第二季走向曝光」

記者孟育民／高雄報導

緯來原創大型美食競賽綜藝《夜市王》今（18日）迎來萬眾期待的最終決戰，舞台設於高雄夢時代正對面廣場，最終兩強由南機場夜市、東大門國際觀光夜市PK，現場吸引大批民眾朝聖，人氣超高！主持人阿達、美麗本人、導演李伯恩、製作人謝乾乾接受訪問，隨著節目的超高關注，被問到是否會有第二季，他們則說要看金主爸爸，會採取被動方式等待別人邀約；此外，節目粗估一集製作費高達千萬，總決賽甚至直接搬到高雄，謝乾乾苦笑說：「我們分擔到的部分就已經超支300多萬。」

▲《夜市王》在高雄進行總冠軍賽，阿達（左起）、李伯恩、美麗本人、謝乾乾接受媒體訪問。（圖／緯來提供）

今天現場人潮擁擠，許多人提前來排隊品嚐美食，不過由於總冠軍由營業額最高的獲得，被質疑是否對價格高的店家比較有利，李伯恩說：「夜市就是這樣，他們東西食材成本不一樣，今天有重新定價的空間，但其實因為有開發票報稅，雖然我們是夜市，但希望給觀眾一個良好的交代，今天的價錢多幾塊。」

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阿達則說：「這是夜市策略的問題，他們也要評估怎樣的策略可以達到最高的營業額，有些出餐速度比較慢，像烤魚這個時間只能出600份，不是不想賣多，因為有烤爐限制；但檸檬汁就有1萬6千瓶。」他再爆料：「南機場夜市派出的都是二軍！」似乎還留有一手。

▲現場來潮擁擠，保守粗估上千人。（圖／緯來提供）

另外，先前台中一中商圈推出可麗餅店家，最終位居第4名落敗，店家事後發文：「節目上出現的品項，其實不是我們原本想要出賽的品項。」李伯恩解釋說：「他們自己選擇攤家來出菜，我們最早也是有收到老闆原本那道菜，但我們規則有說老闆在比賽前都可以換菜色，到現場他們就拿出比賽那道，我們不會說好或不好。」

▲李伯恩回應網路上的爭議。（圖／緯來提供）

當被問到節目最後一集總決賽以營業額決定「夜市王」頭銜，遭到網友指出是抄襲韓國《黑白大廚》，對此李伯恩表示2023年10月27日提案時，就已經決定最後一集就是要用營業額來對決，甚至該節目去年9月開播時，《夜市王》棚內部分基本上已經快要錄製完，甚至他到現在根本就還看過，李伯恩說：「跟大家保證這個節目純純濃濃、百分之百的原創。」