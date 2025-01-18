ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

直擊／《夜市王》總決賽現場擠爆！　節目超支300萬「第二季走向曝光」

記者孟育民／高雄報導

緯來原創大型美食競賽綜藝《夜市王》今（18日）迎來萬眾期待的最終決戰，舞台設於高雄夢時代正對面廣場，最終兩強由南機場夜市、東大門國際觀光夜市PK，現場吸引大批民眾朝聖，人氣超高！主持人阿達、美麗本人、導演李伯恩、製作人謝乾乾接受訪問，隨著節目的超高關注，被問到是否會有第二季，他們則說要看金主爸爸，會採取被動方式等待別人邀約；此外，節目粗估一集製作費高達千萬，總決賽甚至直接搬到高雄，謝乾乾苦笑說：「我們分擔到的部分就已經超支300多萬。」

▲▼《夜市王》在高雄進行總冠軍賽，阿達（左起）、李伯恩、美麗本人、乾乾接受媒體訪問。（圖／緯來提供）

▲《夜市王》在高雄進行總冠軍賽，阿達（左起）、李伯恩、美麗本人、謝乾乾接受媒體訪問。（圖／緯來提供）

今天現場人潮擁擠，許多人提前來排隊品嚐美食，不過由於總冠軍由營業額最高的獲得，被質疑是否對價格高的店家比較有利，李伯恩說：「夜市就是這樣，他們東西食材成本不一樣，今天有重新定價的空間，但其實因為有開發票報稅，雖然我們是夜市，但希望給觀眾一個良好的交代，今天的價錢多幾塊。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

阿達則說：「這是夜市策略的問題，他們也要評估怎樣的策略可以達到最高的營業額，有些出餐速度比較慢，像烤魚這個時間只能出600份，不是不想賣多，因為有烤爐限制；但檸檬汁就有1萬6千瓶。」他再爆料：「南機場夜市派出的都是二軍！」似乎還留有一手。

▲▼《夜市王》在高雄進行總冠軍賽，阿達（左起）、李伯恩、美麗本人、乾乾接受媒體訪問。（圖／緯來提供）

▲現場來潮擁擠，保守粗估上千人。（圖／緯來提供）

另外，先前台中一中商圈推出可麗餅店家，最終位居第4名落敗，店家事後發文：「節目上出現的品項，其實不是我們原本想要出賽的品項。」李伯恩解釋說：「他們自己選擇攤家來出菜，我們最早也是有收到老闆原本那道菜，但我們規則有說老闆在比賽前都可以換菜色，到現場他們就拿出比賽那道，我們不會說好或不好。」

▲▼《夜市王》在高雄進行總冠軍賽，阿達（左起）、李伯恩、美麗本人、乾乾接受媒體訪問。（圖／緯來提供）

▲李伯恩回應網路上的爭議。（圖／緯來提供）

當被問到節目最後一集總決賽以營業額決定「夜市王」頭銜，遭到網友指出是抄襲韓國《黑白大廚》，對此李伯恩表示2023年10月27日提案時，就已經決定最後一集就是要用營業額來對決，甚至該節目去年9月開播時，《夜市王》棚內部分基本上已經快要錄製完，甚至他到現在根本就還看過，李伯恩說：「跟大家保證這個節目純純濃濃、百分之百的原創。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

「張君雅小妹妹」現在變這樣！　比基尼曬「S型超有料身材」辣噴鼻血

推薦閱讀

崩壞！《海豚灣》童星21歲殺國三生「至今還在逃」　淪10大外逃要犯

崩壞！《海豚灣》童星21歲殺國三生「至今還在逃」　淪10大外逃要犯

陳國華找到肇逃者「決定不求償」親曝原因！　談兒傷況：全家心力交瘁

陳國華找到肇逃者「決定不求償」親曝原因！　談兒傷況：全家心力交瘁

劉書宏深夜突告別「有緣再見」！PO文認：犯數不清的錯　經紀人曝原因

劉書宏深夜突告別「有緣再見」！PO文認：犯數不清的錯　經紀人曝原因

鹿哈宣布求婚成功！浪漫現場影片曝光　陸網全看錯：怎不是關曉彤

鹿哈宣布求婚成功！浪漫現場影片曝光　陸網全看錯：怎不是關曉彤

謝金燕凌晨發聲41字：我不害怕！　兒子生父名字被提起…護兒28年

謝金燕凌晨發聲41字：我不害怕！　兒子生父名字被提起…護兒28年

威力彩上看5.4億！「3生肖3星座」20日偏財運爆　龍快吃玉米補財庫

威力彩上看5.4億！「3生肖3星座」20日偏財運爆　龍快吃玉米補財庫

趙露思休息沒滿月爆復出！　陸媒揭「恐遭冷凍2年」困境：她無路可走

趙露思休息沒滿月爆復出！　陸媒揭「恐遭冷凍2年」困境：她無路可走

黃聖依認了「已與富商尪楊子分開」！　親口證實：拿回個人財產

黃聖依認了「已與富商尪楊子分開」！　親口證實：拿回個人財產

A-Lin演唱會「超大咖歌王突現身」！　她當場嚇傻：真的會發抖

A-Lin演唱會「超大咖歌王突現身」！　她當場嚇傻：真的會發抖

宋慧喬209坪豪華獨棟首公開！家門前有廣闊院子　網驚呼：裝潢超美

宋慧喬209坪豪華獨棟首公開！家門前有廣闊院子　網驚呼：裝潢超美

獨／藍委為《聽海湧》要砍23億公視預算！　主演施名帥發聲

獨／藍委為《聽海湧》要砍23億公視預算！　主演施名帥發聲

A-Lin小巨蛋開唱「爆酒後台上失控」　才唱一句...演出突喊卡！

A-Lin小巨蛋開唱「爆酒後台上失控」　才唱一句...演出突喊卡！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

崩壞！《海豚灣》童星21歲殺國三生「至今還在逃」　淪10大外逃要犯

陳國華找到肇逃者「決定不求償」親曝原因！　談兒傷況：全家心力交瘁

劉書宏深夜突告別「有緣再見」！PO文認：犯數不清的錯　經紀人曝原因

鹿哈宣布求婚成功！浪漫現場影片曝光　陸網全看錯：怎不是關曉彤

謝金燕凌晨發聲41字：我不害怕！　兒子生父名字被提起…護兒28年

威力彩上看5.4億！「3生肖3星座」20日偏財運爆　龍快吃玉米補財庫

趙露思休息沒滿月爆復出！　陸媒揭「恐遭冷凍2年」困境：她無路可走

黃聖依認了「已與富商尪楊子分開」！　親口證實：拿回個人財產

A-Lin演唱會「超大咖歌王突現身」！　她當場嚇傻：真的會發抖

宋慧喬209坪豪華獨棟首公開！家門前有廣闊院子　網驚呼：裝潢超美

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

夜市王, 南機場夜市, 東大門夜市, 曾志偉, 謝乾乾, 金針菇, 泰國娘娘, 李伯恩

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 直擊／《夜市王》總決賽現場擠爆！　節目超支300萬「第二季走向曝光」
  2. GD同款睡褲「竟是台灣品牌」！　吳思賢也有同款
  3. 《九重紫》孟子義李昀銳爆戀愛中！同劇童星爆內幕　媽媽急改口道歉
  4. 過氣韓男星爆「棄養失智老母親」斷聯　療養院求救：老人無處可去
  5. 金敏喜公開不倫9年懷孕！　洪尚秀元配「接電話才知」不離婚原因曝
  6. 電視台早知中居正廣侵犯惡行！「幫瞞1年多」辯：怕女生曝光　網怒開轟
  7. 竟在電影院開演唱會！　恐龍的皮創新舉「還辦木乃伊復活儀式」
  8. 知名韓星「傳訊息請編劇救救我」遭指搶別人角色　韓網罵翻：超失望！
  9. 獨家／美魔女海邊露出「渾圓蜜桃屁股蛋」　身分曝光「竟是電商女王」
  10. 宋慧喬209坪豪華獨棟首公開！家門前有廣闊院子　網驚呼：裝潢超美

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366