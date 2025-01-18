ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

李章宇「傳訊息請編劇救救我」遭指搶別人角色　韓網罵翻：超失望！

記者吳睿慈／綜合報導

南韓演員李章宇演過多部戲劇，過去也曾參與熱門實境秀《我們結婚了》打開知名度，近日卻自爆曾經遭遇過「沒戲演」的低潮，當時剛退伍因此沒有任何邀約，當得知戲劇《我唯一的守護者》幾乎快試鏡完了，因為太想要演戲，於是傳了訊息給編劇金始慶「請救救我」，沒想到獲得了主演角色，創下49.4%超高收視率。然而，這段幕後曝光，卻遭到網友質疑，戲劇明明已經試鏡快結束了，他卻靠人脈搶走別人的角色，韓網一陣撻伐，掀起正反議論。

▲▼李章宇自爆退伍時沒戲演，傳訊息求救編劇，最後獲得角色。（圖／翻攝自李章宇IG、YouTube）

▲李章宇自爆退伍時沒戲演，傳訊息求救編劇，最後獲得角色。（圖／翻攝自YouTube）

李章宇近日出演網路節目，聊起2018年主演的8點檔戲劇《我唯一的守護者》，當時其實剛退伍歷經低潮，由於沒有任何人找他演戲，於是他毛遂自薦，「我得知《我唯一的守護者》已經幾乎快試鏡完了，那時候我晚上喝了很多酒，向編劇金始慶傳了一大段長文，第一句話就是『編劇，請救救我』」，他太想得到演戲機會，於是動用人脈私下傳訊給編劇。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼李章宇「傳訊息請編劇救救我」遭指搶別人角色　韓網罵翻：超失望！。（圖／翻攝自李章宇IG、YouTube）

▲李章宇獲得推薦後，他透露當時電視台內部大亂。（圖／翻攝自YouTube）

訊息內容包含李章宇透露自己剛退伍，真的沒有工作機會，「如果給我機會的話，我真的有自信可以做得好」，編劇金始慶後來回覆訊息「你等我一下」，沒想到，電視台工作行程全部停擺，按照李章宇所敘述，當時電視台的人震驚表示「怎麼會突然換成要找李章宇？那首先至少先見一面看看」。

▲李章宇遭指搶別人角色，遭到韓網罵翻。（圖／翻攝自李章宇IG、YouTube）

▲李章宇遭指搶別人角色，遭到韓網罵翻。（圖／翻攝自李章宇IG）

李章宇靠著人脈獲得編劇金始慶的推薦，但導演洪碩九卻不認同，兩人見面時，導演一眼都不想看他。他解釋，「但我後來試鏡成功進去了，在拍攝期間與導演、編劇的感情越來越好，靠著短短1個月的相處時間，導演變成站在我這方的人，然後下一部作品也找我一起合作了。」

然而，這段幕後故事，在外人眼裡看起來卻像是李章宇靠人脈搶角色，引起韓網觀眾不滿「沒想到他是這種人」、「對他很失望」、「被搶走角色的人做何感想」，負面評論上升中，但也有人緩頰「導演應該有做評估」、「怎麼可能說換人就換人」。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

推薦閱讀

崩壞！《海豚灣》童星21歲殺國三生「至今還在逃」　淪10大外逃要犯

崩壞！《海豚灣》童星21歲殺國三生「至今還在逃」　淪10大外逃要犯

陳國華找到肇逃者「決定不求償」親曝原因！　談兒傷況：全家心力交瘁

陳國華找到肇逃者「決定不求償」親曝原因！　談兒傷況：全家心力交瘁

劉書宏深夜突告別「有緣再見」！PO文認：犯數不清的錯　經紀人曝原因

劉書宏深夜突告別「有緣再見」！PO文認：犯數不清的錯　經紀人曝原因

鹿哈宣布求婚成功！浪漫現場影片曝光　陸網全看錯：怎不是關曉彤

鹿哈宣布求婚成功！浪漫現場影片曝光　陸網全看錯：怎不是關曉彤

謝金燕凌晨發聲41字：我不害怕！　兒子生父名字被提起…護兒28年

謝金燕凌晨發聲41字：我不害怕！　兒子生父名字被提起…護兒28年

威力彩上看5.4億！「3生肖3星座」20日偏財運爆　龍快吃玉米補財庫

威力彩上看5.4億！「3生肖3星座」20日偏財運爆　龍快吃玉米補財庫

趙露思休息沒滿月爆復出！　陸媒揭「恐遭冷凍2年」困境：她無路可走

趙露思休息沒滿月爆復出！　陸媒揭「恐遭冷凍2年」困境：她無路可走

黃聖依認了「已與富商尪楊子分開」！　親口證實：拿回個人財產

黃聖依認了「已與富商尪楊子分開」！　親口證實：拿回個人財產

A-Lin演唱會「超大咖歌王突現身」！　她當場嚇傻：真的會發抖

A-Lin演唱會「超大咖歌王突現身」！　她當場嚇傻：真的會發抖

宋慧喬209坪豪華獨棟首公開！家門前有廣闊院子　網驚呼：裝潢超美

宋慧喬209坪豪華獨棟首公開！家門前有廣闊院子　網驚呼：裝潢超美

獨／藍委為《聽海湧》要砍23億公視預算！　主演施名帥發聲

獨／藍委為《聽海湧》要砍23億公視預算！　主演施名帥發聲

A-Lin小巨蛋開唱「爆酒後台上失控」　才唱一句...演出突喊卡！

A-Lin小巨蛋開唱「爆酒後台上失控」　才唱一句...演出突喊卡！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

崩壞！《海豚灣》童星21歲殺國三生「至今還在逃」　淪10大外逃要犯

陳國華找到肇逃者「決定不求償」親曝原因！　談兒傷況：全家心力交瘁

劉書宏深夜突告別「有緣再見」！PO文認：犯數不清的錯　經紀人曝原因

鹿哈宣布求婚成功！浪漫現場影片曝光　陸網全看錯：怎不是關曉彤

謝金燕凌晨發聲41字：我不害怕！　兒子生父名字被提起…護兒28年

威力彩上看5.4億！「3生肖3星座」20日偏財運爆　龍快吃玉米補財庫

趙露思休息沒滿月爆復出！　陸媒揭「恐遭冷凍2年」困境：她無路可走

黃聖依認了「已與富商尪楊子分開」！　親口證實：拿回個人財產

A-Lin演唱會「超大咖歌王突現身」！　她當場嚇傻：真的會發抖

宋慧喬209坪豪華獨棟首公開！家門前有廣闊院子　網驚呼：裝潢超美

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

李章宇

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 直擊／《夜市王》總決賽現場擠爆！　節目超支300萬「第二季走向曝光」
  2. GD同款睡褲「竟是台灣品牌」！　吳思賢也有同款
  3. 《九重紫》孟子義李昀銳爆戀愛中！同劇童星爆內幕　媽媽急改口道歉
  4. 過氣韓男星爆「棄養失智老母親」斷聯　療養院求救：老人無處可去
  5. 金敏喜公開不倫9年懷孕！　洪尚秀元配「接電話才知」不離婚原因曝
  6. 電視台早知中居正廣侵犯惡行！「幫瞞1年多」辯：怕女生曝光　網怒開轟
  7. 竟在電影院開演唱會！　恐龍的皮創新舉「還辦木乃伊復活儀式」
  8. 知名韓星「傳訊息請編劇救救我」遭指搶別人角色　韓網罵翻：超失望！
  9. 獨家／美魔女海邊露出「渾圓蜜桃屁股蛋」　身分曝光「竟是電商女王」
  10. 宋慧喬209坪豪華獨棟首公開！家門前有廣闊院子　網驚呼：裝潢超美

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366