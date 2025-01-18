記者吳睿慈／綜合報導

南韓演員李章宇演過多部戲劇，過去也曾參與熱門實境秀《我們結婚了》打開知名度，近日卻自爆曾經遭遇過「沒戲演」的低潮，當時剛退伍因此沒有任何邀約，當得知戲劇《我唯一的守護者》幾乎快試鏡完了，因為太想要演戲，於是傳了訊息給編劇金始慶「請救救我」，沒想到獲得了主演角色，創下49.4%超高收視率。然而，這段幕後曝光，卻遭到網友質疑，戲劇明明已經試鏡快結束了，他卻靠人脈搶走別人的角色，韓網一陣撻伐，掀起正反議論。

▲李章宇自爆退伍時沒戲演，傳訊息求救編劇，最後獲得角色。（圖／翻攝自YouTube）



李章宇近日出演網路節目，聊起2018年主演的8點檔戲劇《我唯一的守護者》，當時其實剛退伍歷經低潮，由於沒有任何人找他演戲，於是他毛遂自薦，「我得知《我唯一的守護者》已經幾乎快試鏡完了，那時候我晚上喝了很多酒，向編劇金始慶傳了一大段長文，第一句話就是『編劇，請救救我』」，他太想得到演戲機會，於是動用人脈私下傳訊給編劇。

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▲李章宇獲得推薦後，他透露當時電視台內部大亂。（圖／翻攝自YouTube）



訊息內容包含李章宇透露自己剛退伍，真的沒有工作機會，「如果給我機會的話，我真的有自信可以做得好」，編劇金始慶後來回覆訊息「你等我一下」，沒想到，電視台工作行程全部停擺，按照李章宇所敘述，當時電視台的人震驚表示「怎麼會突然換成要找李章宇？那首先至少先見一面看看」。

▲李章宇遭指搶別人角色，遭到韓網罵翻。（圖／翻攝自李章宇IG）



李章宇靠著人脈獲得編劇金始慶的推薦，但導演洪碩九卻不認同，兩人見面時，導演一眼都不想看他。他解釋，「但我後來試鏡成功進去了，在拍攝期間與導演、編劇的感情越來越好，靠著短短1個月的相處時間，導演變成站在我這方的人，然後下一部作品也找我一起合作了。」

然而，這段幕後故事，在外人眼裡看起來卻像是李章宇靠人脈搶角色，引起韓網觀眾不滿「沒想到他是這種人」、「對他很失望」、「被搶走角色的人做何感想」，負面評論上升中，但也有人緩頰「導演應該有做評估」、「怎麼可能說換人就換人」。