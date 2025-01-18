獨家／美魔女海邊露出「渾圓蜜桃屁股蛋」　身分曝光「竟是電商女王」

記者蔡琛儀／台北報導

「電商女王」安晨妤健身有成，還曾獲得健美C級裁判、B級裁判、A級裁判證照，美魔女般玲瓏有緻的身材人人稱羨，日前她去夏威夷度假，絕美蜜桃臀曝光令人超羨慕，她也分享自己的塑身秘訣，尤其認為吃比動更重要，但她也愛吃美食，因此每當出門聚餐，她的大絕招就是「自己絕不點餐」，會讓朋友中最瘦、看起來對吃最沒興趣的人去點菜，通常就不會點過量。

▲安晨妤夏威夷度假，放送火辣好身材。（圖／安晨妤提供）

農曆年節將屆，安晨妤也建議年假期間一定要趁機鍛練身材，並向《ETtoday》分享自己是從心情、飲食、運動三方面做起。首先運動，安晨妤分享她的纖細手臂就是平時在看電視時，右手往左肩壓，壓到底就能感受到痠痛點，不僅拉伸筋骨，同時還能消耗熱量；她也會平時邊看電視邊深蹲，每天蹲150下，但要注意一定要蹲得慢，感受屁股出力才有用，如果怕蹲的姿勢不正確，可以找個牆壁做為基準，沿著牆壁往下蹲但不要碰到地，持之以恆獲得蜜桃臀。

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另外她還會在睡前，在床上做一些伸展運動，例如蜥蜴式，就是將右腳踩到右手外側，保持右膝彎曲在右腳踝上方，然後左右交換，如果想更深層的拉伸，可以試試看鴿式，將右膝曲折貼地，左腿伸直，身體盡可能地貼地，這都可以讓坐了一天的屁股臀肌肉放鬆，漂亮的身體曲線一點也不難練，日常的點滴中都可練出來。

▲安晨妤分享自己的保養秘訣。（圖／安晨妤提供）

談到飲食控制原則：「吃飯幾個原則把握住，肉、澱粉一手掌大小，青菜三手掌，如果吃完還嘴饞可以加一個水果，但也只要一手掌大小就好。甚麼東西都能吃，但重點就在不能過量。下午肚子餓，可以吃個蛋或蘇打餅。最重要的是，晚上儘量在7點前把晚飯吃完，因為晚上身體新陳代謝變慢，若吃過多的東西，脂肪就容易堆積在肚子和手臂，如果維持這樣的份量與飲食準則，一個月瘦個3至5公斤都有可能。」

最後一點就是要維持好心情，安晨妤透露每年都會做健檢，骨齡和骨密度都是維持在22歲，她認為好心情是讓她保持身體年輕的最佳秘訣，因為擁有一個年輕的心會讓自己的創造力、活動力、機動性都在處在青春的狀態。