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小孟老師／1月25日星座運勢　牡羊職場強人「搞定主管」

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：事業精彩表現
感情：共同編織美好
財運：發揮特有專長
幸運色：卡其色
貴人：天蠍
小人：巨蟹

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雙子座

工作：接待貴賓客戶
感情：戀情可望明朗
財運：尋找更高目標
幸運色：黑色
貴人：獅子
小人：水瓶

天秤座

工作：合約即將到期
感情：用心安排貼心
財運：掌握財務報表
幸運色：紅色
貴人：金牛
小人：魔羯

【土象星座】

魔羯座

工作：準備行囊出發
感情：充滿戀愛氛圍
財運：無法面對挫折
幸運色：金色
貴人：雙子
小人：金牛

金牛座

工作：精神狀況良好
感情：友情歡聚時光
財運：等待出脫時刻
幸運色：紫色
貴人：天秤
小人：處女

處女座

工作：調整排班時數
感情：誓言永恆珍惜
財運：開拓新的財源
幸運色：卡其色
貴人：雙魚
小人：天蠍

【水象星座】

巨蟹座

工作：照顧後生晚輩
感情：多點甜言蜜語
財運：增加資產價值
幸運色：白色
貴人：牡羊
小人：獅子

天蠍座

工作：小型團隊模式
感情：溫馨關懷入微
財運：喜迎豐收獲利
幸運色：黃色
貴人：水瓶
小人：射手

雙魚座

工作：看淡了不如意
感情：溫柔對待伴侶
財運：發揮多方實力
幸運色：綠色
貴人：處女
小人：牡羊

【火象星座】

牡羊座

工作：搞定主管要求
感情：得到伴侶照顧
財運：合理控制開支
幸運色：灰色
貴人：巨蟹
小人：雙子

獅子座

工作：未來藍圖規劃
感情：真摯相待珍惜
財運：避開財務危機
幸運色：金色
貴人：射手
小人：天秤

射手座

工作：工作忙裡偷閒
感情：兩人快樂交往
財運：發展大落大起
幸運色：玫瑰色
貴人：魔羯
小人：雙魚

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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