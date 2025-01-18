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ATEEZ隊長弘中新曲〈SMB〉「歌詞疑公開狙擊房時爀」　公司簡回6字

記者張筱涵／綜合報導

韓團ATEEZ隊長弘中因單曲〈SMB〉的歌詞引發討論，其中幾句被外界解讀為影射HYBE董事長房時爀及其內部文件問題。對此，所屬公司KQ娛樂做出了回應。

外送稿用　▲▼弘中　房時爀。（圖／翻攝自Instagram／no1likeme8_8、韓網）

▲弘中和Odetari合作的新曲歌詞疑似狙擊房時爀。（圖／翻攝自Instagram／no1likeme8_8、韓網）

據韓媒《Dispatch》報導，弘中1月15日與美國饒舌歌手Odetari合作發表〈SMB〉，隨後相關歌詞成為討論焦點。歌詞中寫道「一點也不有趣」、「做點與年齡相符的事吧」、「以為自己是誰 hitman」、「有時間觀察別人，不如小心自己的後腦勺」、「Du-Du-Du, bang」等句子，其中「hitman」和「bang」被解讀為暗指房時爀的暱稱「Hitman Bang（曾於2023年透露）」。

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對於此事，弘中所屬經紀公司KQ娛樂於1月16日表示：「沒有官方立場。」

這次爭議與去年HYBE內部文件事件不無關聯。韓國國會文化體育觀光委員會2023年10月曝光HYBE的一份內部報告，其中包含對K-pop偶像外貌的嚴厲批評，例如「成員們在最醜的年紀推出道」、「沒有人像偶像」等，引發軒然大波。

HYBE CEO李在相（音譯）隨後公開道歉，承認內容不當，並表示已停止此類文檔的撰寫，承諾加強內部監控，防止此類問題再次發生。他向所有受到影響的藝人和粉絲致歉。

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ATEEZ, 弘中, SMB, 房時爀, HYBE

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