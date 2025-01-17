A-Lin演唱會「超大咖歌王突現身」！　她當場嚇傻：真的會發抖

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后A-Lin今（17日）返場台北小巨蛋開唱，首日就迎來超大驚喜彩蛋，A-Lin開心宣布：「邀請我的偶像陶喆！」當陶喆從升降舞台升起時，讓全場1.1萬名歌迷都大尖叫，氣氛嗨到不行。

▲A-Lin如願邀請偶像陶喆當嘉賓。（圖／众悅娛樂提供）

兩人演唱經典情歌〈今天你要嫁給我〉，而陶喆此番擔任A-Lin演唱會嘉賓，更是為華語歌壇傳佳話，源自去年A-Lin擔任陶喆演唱會嘉賓時，陶喆當時應要求在年A-Lin衣服上簽名，被她打趣說：「這是合約！」簽下去「畫押」之後就要擔任她演唱會嘉賓，陶喆也大方允諾：「大家幫我作證，只要A-Lin約我，我一定去當她的嘉賓，是我的榮幸！」

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而今晚陶喆果然實現承諾，「我們私底下也是朋友，我覺得今天可以在這邊，在演唱會是特別有意義。」A-Lin又大膽向他提出要求：「這次不會亂要你簽名，是想要誠心的請問您，是不是有機會你可以寫一首歌給我呢？屬於A-Lin。」陶喆沒聽清楚問：「一起合唱嗎？」A-Lin立刻興奮說：「一起合唱當然更好了！」

▲A-Lin和陶喆美聲合作。（圖／众悅娛樂提供）

陶喆也大方答應：「大家會想聽一首屬於你們、屬於我們、屬於A-Lin的歌嗎？」A-Lin笑說陶喆不能食言，因為現場大家都在錄影，媒體也會報導，都有留下證據，陶喆突然賣關子說：「你怎麼知道，我可能經把這首歌寫好了。」令A-Lin驚訝直呼：「怎麼會呢！」陶喆才笑說：「我沒說一定，如果它實現，就是我送給你和大家的新年禮物。」

陶喆離開後，A-Lin直呼看到陶喆都會緊張到發抖，並感性向歌迷說：「你一定要相信你想成為什麼樣的人，許下的願望就會實現，我唸書時都聽他的歌，一邊看著鏡子幻想他在我旁邊唱歌，叫我的名字一起合唱，沒想到小時候的夢想實現了！」