謝金燕堅稱「沒結過婚」！此生非他不嫁 公開徵友6條件：歡迎報名

記者潘慧中／綜合報導

謝金燕過去低調生子，未料最近因主持人利菁受訪時脫口其生父的名字，讓此事再度成為話題焦點。事實上，她後來鮮少傳出緋聞，還曾在社群回應粉絲「沒有結過婚」，甚至在2023年公開徵男友，列出6大條件，「非誠勿擾！」

▲謝金燕曾PO徵友文。（圖／翻攝自Instagram／jeanniehsieh___bbb）



謝金燕當時表示希望男友是未婚的狀態，從事藝術或音樂方面工作，「收入可以養活你自己就行」，年紀不設限，只要有力氣抱起她就可以，170公分的她也不介意另一半的身高，「能保護我的身高就行。」

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▲謝金燕近年鮮少傳出緋聞。（圖／翻攝自Instagram／jeanniehsieh___bbb）



關於對象的個性，謝金燕列下自己的希望，「面對挫折時樂觀、幽默，得到掌聲時謙虛、更努力，有驚人的體力陪我完成夢想，有無比的耐心聽我把話說完，能夠接受隨時被關注的生活，最最最重要的！！！能夠接受沒有濾鏡的姐姐。歡迎報名。」

▲▼謝金燕是劉德華的鐵粉。（圖／翻攝自Instagram／jeanniehsieh___bbb）



值得一提的是，謝金燕從以前就是劉德華的忠實粉絲，16歲與偶像見面後，還開玩笑放話此生「非劉德華不嫁」，2024年底甚至快閃香港聽對方的演唱會，「50歲的生日也是聖誕節還跟華仔一起過，也是夠浪漫的。」