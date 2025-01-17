吳卓源捲小三風波9個月「中空唱尾牙」！辣穿激短裙 台下反應超真實

記者潘慧中／綜合報導

吳卓源（Julia）2024年4月因為被拍到與有女友的朱軒洋在公園熱吻，就此捲入小三風波。事隔約9個月，她近日受邀唱尾牙，以一襲超辣造型現身，台下真實反應也全被拍了下來。

▲吳卓源唱尾牙穿超辣！（圖／翻攝自Instagram／juliawu94）



從Instagram限時動態中，可以看到吳卓源穿著黑白撞色的背心，除了露出漂亮的肩頸線條，短版中空剪裁也若隱若現出纖細腰身。她下半身搭配激短裙和長靴，完美襯托出修長美腿。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼台下員工熱情搶拍吳卓源。（圖／翻攝自Instagram／juliawu94）



吳卓源登台表演時十分投入且賣力，不只親民地坐在舞台邊緣唱歌，拉近與人的距離，還不時隨著音樂擺動身軀，讓台下員工都熱情地拿起手機狂拍，事後還有人稱讚她的嗓音很特別：「聽現場會被吸住！」

▲吳卓源的歌唱實力備受肯定。（圖／翻攝自Instagram／juliawu94）



事實上面對感情爭議，吳卓源曾有感而發地說，「這段時間所有的情緒都自己吸收了，所有外界傳來的流言蜚語、惡意的發言，自己都吞下了，這段時間沒有人是好受的，唯一支撐我下來的是音樂跟你們」，她未來會繼續在音樂路上努力。