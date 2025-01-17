王少偉被兵變「女友帶小王懇親」！才交往1年 抓包劈腿細節：綠慘了

記者潘慧中／綜合報導

王少偉最近上《女王大人》分享感情經歷時無奈地說，外界都以為他不會遇到小王，但其實自己不只被交往1年多的女友兵變過，小王當時還大喇喇地現身懇親，讓他直呼「綠慘了」，至今仍印象深刻。

▲王少偉透露當時的女友還跟小王一起懇親。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）



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王少偉表示當年得知要被從林口調到屏東新訓後，第一時間馬上打電話通知女友，未料對方的反應讓他有種「事不關己」的感覺，女友態度相當冷淡。

▲▼王少偉當兵後發現女友變冷淡了。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）



好不容易等到可以懇親的時候，王少偉又打電話詢問女友是否能見面，對方不但馬上答應還說會和他的一位好友一起到場。到了懇親當天，他從早上8點等到中午才見到女友和好友，結果另一半的態度依舊很冷淡。

▲王少偉後來才發現女友當時就已經劈腿了。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）



王少偉事後才得知，女友當時其實已經劈腿他的那位好友，也因此意會到女友其實在懇親日前一天就抵達屏東，隔天照理說會準時到營區，「那幹嘛前一天下來？後來才知道他們其實已經在約會、有過夜了。」

▲王少偉對此事至今仍印象深刻。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）