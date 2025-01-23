小孟老師／1月23日星座運勢　水瓶新的一年放下執著吧！

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：放下心中執著
感情：共同享受甜蜜
財運：留意市場動態
幸運色：黃色
貴人：天秤
小人：巨蟹
工作：放下心中牽掛
感情：想要調整相處
財運：容易達成所願
幸運色：亮紅色
貴人：處女
小人：射手
工作：受到老闆重視
感情：獲得情人讚賞
財運：得財見好就收
幸運色：灰色
貴人：雙魚
小人：天蠍
【土象星座】
工作：得到主管信賴
感情：聽取家人建議
財運：挖掘不同收益
幸運色：白色
貴人：水瓶
小人：獅子
工作：主管充分信賴
感情：悠然歡樂相聚
財運：財務細水長流
幸運色：銀色
貴人：牡羊
小人：水瓶
工作：全面制定計劃
感情：互相傾聽成長
財運：發現投資管道
幸運色：大紅色
貴人：魔羯
小人：雙子
【水象星座】
工作：善於加強溝通
感情：完成親友期待
財運：好財運多在外
幸運色：咖啡色
貴人：射手
小人：牡羊
工作：放下一切得失
感情：掠取佳人芳心
財運：平衡投資支出
幸運色：綠色
貴人：雙子
小人：天秤
工作：可以輕鬆進行
感情：兩人皆大歡喜
財運：清點畢生積蓄
幸運色：橙色
貴人：獅子
小人：處女
【火象星座】
工作：加強提高效能
感情：細心溫馨舒適
財運：運用智慧理財
幸運色：玫瑰色
貴人：金牛
小人：雙魚
工作：保持集中專注
感情：對自己有信心
財運：長輩提供金援
幸運色：淡藍色
貴人：巨蟹
小人：魔羯
工作：虛心面對檢討
感情：進行相親安排
財運：創意資金增加
幸運色：黃色
貴人：天蠍
小人：金牛
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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