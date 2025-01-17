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許志豪甜勾超正緋聞女友現身世紀婚禮！　鬆口兩人關係：隨緣也惜緣

記者蔡琛儀／台北報導

45歲歌手許志豪是三立《超級紅人榜》、中視《綜藝一級棒》主持人，去年更相隔12年推出台語專輯《袂記的青春》，日前他在在臉書分享和緋聞女友、師妹翁鈺鈞出席婚禮的合照，讓網友直呼登對又速配。

▲▼許志豪參加婚禮 。（圖／許志豪提供）

▲許志豪和翁鈺鈞參加婚禮的合照，被粉絲直呼很速配。（圖／許志豪提供）

許志豪對此笑說，覺得很不好意思，「很擔心會不會因此壞了她的身價，我眼中的翁鈺鈞，的確是個值得被珍惜的好女孩，長相甜美、多才多藝，孝順父母也對家庭很有責任。」他表示：「現階段我們都還在演藝工作上努力，也有很多的機會彼此加油打氣，至於未來的發展，我們隨緣也惜緣。」

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許志豪透露他這次是參加已經認識十幾年的董事長的兒子婚禮，同行的除了翁鈺鈞，還有王彩樺、龍千玉、王瑞霞、張瓊姿、鄭仲茵、謝金晶、徐亨、陳隨意、謝宜君等知名藝人，也是他首次參加國外婚宴，直呼：「是婚禮現場的佈置根本就是跨年晚會，兼具溫馨、華麗、浪漫與大器！這就是許多人的夢幻婚禮，新人就是城堡裡的王子與公主。」坦言自己參加過那麼多次婚禮，從來沒有像這次一樣，「希望自己也是主角，牽著命定之人走進會場，接受所有人的祝福。」

▲▼許志豪參加婚禮 。（圖／許志豪提供）

▲▼許志豪參加好友兒子的海外婚禮，同場的有眾多藝人。（圖／許志豪提供）

▲▼許志豪參加婚禮 。（圖／許志豪提供）

他除了和王彩樺在婚禮上對唱〈男人情女人心〉，還和董事長好友合唱〈望月想愛人〉、〈回鄉的我〉，其他歌手也都上台獻唱，讓場面熱鬧非凡。此外，農曆年節將至，許志豪表示今年希望帶著爸媽到國外走走，至於到哪會以爸媽的意見為主，「只要能夠聚在一起就是幸福，去年我們全家是在曼谷過年，今年或許會挑戰清邁。」

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