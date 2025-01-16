ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

尾牙王是大咖夯團！　200場邀約「狂跑72場」還一天趕三地超猛　

記者蔡琛儀／台北報導

新一代人氣天團告五人日前宣布將於4月12日首度登上高雄世運，日前更在高雄流行音樂中心的音浪塔外牆，亮相巨幅主視覺海報，為接下來一系列的宣傳活動暖身。不僅如此，歌迷也紛紛提前搶訂高雄住宿，帶動當地飯店價格飆漲5倍，展現告五人驚人的經濟效應。

▲▼告五人狂接72場穩坐「尾牙王」寶座。（圖／相信音樂提供）

▲告五人今年接下72場尾牙演出。（圖／相信音樂提供）

近來正值尾牙、春酒等商演熱季，告五人行程滿檔、北中南奔波，獲超過200場尾牙邀約，也接下72場演出，包括台積電、聯電、聯發科、英業達、等多家大廠的尾牙舞台。告五人表示，身為表演者最令人滿足的時刻，就是站在舞台上看到台下觀眾釋放平日工作的壓力、盡情歡笑，「我們知道大家平時工作都很忙碌、很辛苦，很開心我們的表演可以帶給大家歡樂。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

近期網路上熱議的「科技廠尾牙大比拚」中，告五人多次出現於榜單中，也榮登「企業老闆與員工一致最想看的尾牙藝人」第一名，最高紀錄曾一日橫跨北中南3場表演。即使如此，告五人也同時兼顧品牌代言拍攝、記者會出席，並全力投入全新專輯製作及4/12的高雄世運演唱會的籌備，「身體難免會累，但能用音樂陪伴大家真的很開心，非常感謝大家的厚愛。」更強調：「其實不管在哪裡表演，我們都像在開演唱會一樣，認真對待每一次的演出。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

狗狗在客廳昏迷口吐白沫！　主人嚇死衝上前...笑到肚子痛

推薦閱讀

鬼鬼認了未婚生女「過6天首露面」！真實身材全被拍 吐產後最大煩惱

鬼鬼認了未婚生女「過6天首露面」！真實身材全被拍 吐產後最大煩惱

利菁脫口「謝金燕兒子生父真實身分」！　下秒急道歉：以為已經公布了

利菁脫口「謝金燕兒子生父真實身分」！　下秒急道歉：以為已經公布了

原要在日本生！謝金燕兒爸遭爆「百分百」是他...高帥男模被點名

原要在日本生！謝金燕兒爸遭爆「百分百」是他...高帥男模被點名

謝金燕當年秘密赴美生子　他全程陪產…內幕全說了！

謝金燕當年秘密赴美生子　他全程陪產…內幕全說了！

利菁突爆孩子生父名字！　謝金燕PO限動「姐姐不要害怕」疑曝心聲

利菁突爆孩子生父名字！　謝金燕PO限動「姐姐不要害怕」疑曝心聲

謝金燕兒子的爸是誰？　豬哥亮生前喊「殘不殘忍」揭低調產子內幕

謝金燕兒子的爸是誰？　豬哥亮生前喊「殘不殘忍」揭低調產子內幕

56萬YTR雙胞胎女兒「出生未滿月」相繼離世　心碎發聲：無法言語的痛

56萬YTR雙胞胎女兒「出生未滿月」相繼離世　心碎發聲：無法言語的痛

謝金燕孩子生父名字被外洩！　白冰冰「逼問楊宗憲」對話被挖出

謝金燕孩子生父名字被外洩！　白冰冰「逼問楊宗憲」對話被挖出

文佳煐甜吻崔顯旭照片流出！官方澄清「非新作宣傳」：被店家洩漏

文佳煐甜吻崔顯旭照片流出！官方澄清「非新作宣傳」：被店家洩漏

T.O.P首談BIGBANG：對不起他們，沒臉回去了⋯　認「染毒像在地獄」

T.O.P首談BIGBANG：對不起他們，沒臉回去了⋯　認「染毒像在地獄」

利菁脫口爆謝金燕兒生父名字！　深夜唸佛經道歉：原諒我的失察之錯

利菁脫口爆謝金燕兒生父名字！　深夜唸佛經道歉：原諒我的失察之錯

許允樂認愛後「首同框李玉璽」！男友第一次剝蝦 吃尾牙私下示❤️超甜

許允樂認愛後「首同框李玉璽」！男友第一次剝蝦 吃尾牙私下示❤️超甜

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

鬼鬼認了未婚生女「過6天首露面」！真實身材全被拍 吐產後最大煩惱

利菁脫口「謝金燕兒子生父真實身分」！　下秒急道歉：以為已經公布了

原要在日本生！謝金燕兒爸遭爆「百分百」是他...高帥男模被點名

謝金燕當年秘密赴美生子　他全程陪產…內幕全說了！

利菁突爆孩子生父名字！　謝金燕PO限動「姐姐不要害怕」疑曝心聲

謝金燕兒子的爸是誰？　豬哥亮生前喊「殘不殘忍」揭低調產子內幕

56萬YTR雙胞胎女兒「出生未滿月」相繼離世　心碎發聲：無法言語的痛

謝金燕孩子生父名字被外洩！　白冰冰「逼問楊宗憲」對話被挖出

文佳煐甜吻崔顯旭照片流出！官方澄清「非新作宣傳」：被店家洩漏

T.O.P首談BIGBANG：對不起他們，沒臉回去了⋯　認「染毒像在地獄」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

告五人

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 車珠英《元敬》疑遭強迫大尺度裸露！「拍攝當天才知」…製作方發聲
  2. 尾牙王是大咖夯團！　200場邀約「狂跑72場」還一天趕三地超猛　
  3. 光頭呂士軒戴假髮了！　奇特造型曝光...友：怕他感冒
  4. 志祺七七被誤認成入獄男星！　路人「恭喜出來了」要合照：他很開心
  5. 幻藍小熊出道才1年多...認團員有內鬨　「吵到換房間」原因曝光
  6. 陸「最性感女主播」柳岩爆當小三！耍陰招逼離婚　男方身分起底
  7. 藍委擬提案刪光公視預算　美女主播宋燕旻開嗆「你只配看腥羶色」
  8. 《白月梵星》敖瑞鵬撞臉王鶴棣成「1月男友」　188cm極品身材白鹿都認證
  9. 前女團成員單身N年　「拒絕相親逾20次」媽媽氣炸...唯一條件曝
  10. 曹佑寧驚喜合體陳傑憲！　曝「9年前舊照」掀網激動：有夠懷念

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366