尾牙王是大咖夯團！　200場邀約「狂跑72場」還一天趕三地超猛　

記者蔡琛儀／台北報導

新一代人氣天團告五人日前宣布將於4月12日首度登上高雄世運，日前更在高雄流行音樂中心的音浪塔外牆，亮相巨幅主視覺海報，為接下來一系列的宣傳活動暖身。不僅如此，歌迷也紛紛提前搶訂高雄住宿，帶動當地飯店價格飆漲5倍，展現告五人驚人的經濟效應。

▲告五人今年接下72場尾牙演出。（圖／相信音樂提供）

近來正值尾牙、春酒等商演熱季，告五人行程滿檔、北中南奔波，獲超過200場尾牙邀約，也接下72場演出，包括台積電、聯電、聯發科、英業達、等多家大廠的尾牙舞台。告五人表示，身為表演者最令人滿足的時刻，就是站在舞台上看到台下觀眾釋放平日工作的壓力、盡情歡笑，「我們知道大家平時工作都很忙碌、很辛苦，很開心我們的表演可以帶給大家歡樂。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

近期網路上熱議的「科技廠尾牙大比拚」中，告五人多次出現於榜單中，也榮登「企業老闆與員工一致最想看的尾牙藝人」第一名，最高紀錄曾一日橫跨北中南3場表演。即使如此，告五人也同時兼顧品牌代言拍攝、記者會出席，並全力投入全新專輯製作及4/12的高雄世運演唱會的籌備，「身體難免會累，但能用音樂陪伴大家真的很開心，非常感謝大家的厚愛。」更強調：「其實不管在哪裡表演，我們都像在開演唱會一樣，認真對待每一次的演出。」