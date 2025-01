蛇年追劇片單來啦！王鶴棣《大奉打更人》、金憓秀《揭密最前線》、《進擊的巨人》一次看

記者黃庠棻/台北報導

2025年農曆新年足足放9天,除了過年走春之外,不管是在家與家人圍爐吃飯、團聚還是自己一人躺在床上放空,都最適合打開串流平台追劇、看電影,今天《ETtoday星光雲》就整理了一系列必看片單,只要訂閱Disney+就都看得到。

▲《大奉打更人》。(圖/Disney+提供)

正在Disney+熱播的陸劇《大奉打更人》一上線就討論度不斷,由王鶴棣與田曦薇主演。故事講述一個從現代來到大奉王朝的熱血青年許七安(王鶴棣飾),想透過先進的思維和知識改變人生,卻終是別人棋盤上的一枚棋子,慢慢他懂得了命運的饋贈,決心蛻變成棋手,開拓引領一個嶄新的大奉世界。

▲《大奉打更人》由王鶴棣與田曦薇主演。(圖/Disney+提供)

除了《大奉打更人》之外,爆款陸劇《慶餘年》也能在Disney+收看,該劇改編自貓膩的同名小說,原作屬於穿越題材,劇版改成大學生創作的架空歷史小說,描述擁有現代記憶的「范閒」,魂穿重生後在慶國歷經朝堂風雨的過程,主演卡司包含張若昀、李沁、陳道明、吳剛、李小冉等,都是演技派演員。

▲張若昀主演《慶餘年》。(圖/Disney+提供)

屬於「姜草宇宙」的《照明商店》在2024年年末播出,完結篇拿下IMDb 9.3的超高分,絕對是連假必看韓劇。《MOVING異能》原作姜草攜手朱智勛、朴寶英、金雪炫等超強卡司聯手打造,劇情圍繞六位被困在一個神秘的街區、且失去部分記憶的陌生人展開。《照明商店》從各種情感面向交織出生死和人性的深刻議題,每條故事線都帶來滿滿共鳴與以想不到的反轉,甚至被網友喻為「年度最好哭神作」,絕對值得利用過年假期一口氣追完。

▲網友評價《照明商店》是2024最佳神劇。(圖/Disney+提供)

超能力韓劇《MOVING異能》於2023年8月推出,由Disney+耗資韓幣650億元(約台幣16.25億元)打造,掀起全球追劇熱潮!「我們可以是怪物,也可以是英雄。」超能力背後,是無法割捨的親情與勇氣,擁有獨特的平凡英雄超能力世界觀,以及細膩描繪的親情、愛情、友情,集結了柳承龍、韓孝周、趙寅成、車太鉉等大咖韓星,播出後也獲得許多南韓影視大獎。此劇目前也正如火如荼地籌拍第二季中。

▲《MOVING異能》受到大批觀眾喜愛。(圖/Disney+提供)

如果溫馨氣氛不是你追求的氛圍,Disney+隆重獻上橫掃各大社群版面的年度爽劇《來自地獄的法官》。由韓劇女神朴信惠首次挑戰惡女角色,大快人心的復仇劇情在播出後收視率節節攀升,朴信惠不但在劇中以惡制惡、爆打壞人,每套衣服更是精心搭配、簡直是惡女的時尚秀,帶給觀眾舒暢的心靈享受以及華美的視覺饗宴。

▲《來自地獄的法官》由朴信惠主演。(圖/Disney+提供)

由青龍女王、大滿貫影后金憓秀與《黑暗榮耀》高冷大叔鄭星一主演的《揭密最前線》帶你走進一個新聞節目組的瘋狂日常,他們不顧生命危險深入調查案件,被槍指著鼻子、被迫與一群邪教教徒展開搏鬥,甚至連飛行傘都成了他們上班的交通工具之一,而這一切只為了揭開社會各個角落的醜惡真相。緊湊刺激的劇情穿插荒謬搞笑的日常,就讓《揭密最前線》成為你的過年連假下飯好夥伴。

▲《揭密最前線》由金憓秀、鄭星一主演。(圖/Disney+提供)

創下動畫影史票房紀錄《腦筋急轉彎2》的衍生寶藏影集,皮克斯動畫影集《夢境製片廠》延續《腦筋急轉彎》世界觀,將帶領觀眾一窺萊莉腦中的夢境製片廠上班日常,有超厭世的同事、愛情勒的主管、以及不可能達成的KPI,完全就是讓社畜超有共鳴的皮克斯版《辦公室風雲》。今年過年連假就透過這部「大人系動畫」,一起將一整年在工作上的辛勞發洩出來吧。

▲《腦筋急轉彎》衍生影集《夢境製片廠》。(圖/Disney+提供)

說到2024年的人氣作品,又怎麼能不提《THE FIRST SLAM DUNK灌籃高手 》呢?改編自井上雄彥的經典漫畫,以湘北籃球隊的控球後衛宮城良田為主角,在緊張刺激的全國大賽中交織出他的成長故事,熱血感人的劇情與帥氣的場面讓許多觀眾忍不住一再重刷,無論是好友或家人相聚時都能一同在家感受青春的熱情與感動,更是現在搭檔運動熱潮必追必上車的代表性年度電影。

▲《THE FIRST SLAM DUNK灌籃高手 》。(圖/Disney+提供)

除了《THE FIRST SLAM DUNK灌籃高手 》之外,1月上映的《劇場版「進擊的巨人」完結篇 THE LAST ATTACK》風靡全台,許多動漫迷都到電影院裡朝聖,如果看完完結篇還意猶未盡,Disney+平台上也收錄了《進擊的巨人》第一到第四季,可以趁著過年連假一口氣追完。

▲《進擊的巨人》第一到第四季皆可在Disney+看到。(圖/Disney+提供)

不僅如此,Disney+也播映了許多獲得金球獎、艾美獎的作品,包含顏值、實力在線的2024年神劇代表作《大熊餐廳》播出至第三季仍讓許多觀眾讚譽是「有史以來最傑出的電視劇作品」,主演傑瑞米艾倫懷特更一炮而紅獲稱「最性感主廚」。該作講述「天菜大廚」卡米被迫回到芝加哥接管先兄遺下的餐館而面對各種難關的故事。真實且充滿張力的劇情火爆卻治癒,在這個與親友團聚的時刻,過去一年來有歡笑、有淚水、有憤怒、更有感動。

▲《大熊餐廳》。(圖/Disney+提供)



另外,還有在年初成為金球獎大贏家的《幕府將軍》,也是影史上必需一提的巔峰之作。改編自詹姆斯克萊維爾的小說,《幕府將軍》講述一名英國水手在日本戰國時代末期的冒險故事。不論是燒腦的政治鬥爭、高度還原精緻場景,又或是令人驚豔的妝造與畫面設計,都讓網友大讚堪稱電影等級的製作,史詩般的故事和真田廣之等強大卡司的精湛演技,無疑是過年必看的經典作品。

▲《幕府將軍》。(圖/Disney+提供)

此外,2025年的韓劇大片更是讓人萬分期待,包含金秀賢主演的《山寨人生》、朴恩斌主演的《狂醫魔徒》、孫錫求、金多美主演的《血謎拼圖》、玄彬主演的《韓國製造》、全智賢主演的《暴風圈》等強勢韓劇即將襲來!從過年一路看到年底,真是太讚啦!