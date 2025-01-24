ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

蛇年追劇片單來啦！王鶴棣《大奉打更人》、金憓秀《揭密最前線》、《進擊的巨人》一次看

記者黃庠棻／台北報導

2025年農曆新年足足放9天，除了過年走春之外，不管是在家與家人圍爐吃飯、團聚還是自己一人躺在床上放空，都最適合打開串流平台追劇、看電影，今天《ETtoday星光雲》就整理了一系列必看片單，只要訂閱Disney+就都看得到。

▲《大奉打更人》。（圖／Disney+提供）

▲《大奉打更人》。（圖／Disney+提供）

正在Disney+熱播的陸劇《大奉打更人》一上線就討論度不斷，由王鶴棣與田曦薇主演。故事講述一個從現代來到大奉王朝的熱血青年許七安（王鶴棣飾），想透過先進的思維和知識改變人生，卻終是別人棋盤上的一枚棋子，慢慢他懂得了命運的饋贈，決心蛻變成棋手，開拓引領一個嶄新的大奉世界。

▲《大奉打更人》由王鶴棣與田曦薇主演。（圖／Disney+提供）

▲《大奉打更人》由王鶴棣與田曦薇主演。（圖／Disney+提供）

除了《大奉打更人》之外，爆款陸劇《慶餘年》也能在Disney+收看，該劇改編自貓膩的同名小說，原作屬於穿越題材，劇版改成大學生創作的架空歷史小說，描述擁有現代記憶的「范閒」，魂穿重生後在慶國歷經朝堂風雨的過程，主演卡司包含張若昀、李沁、陳道明、吳剛、李小冉等，都是演技派演員。

▲▼張若昀主演《慶餘年2》開播掀轟動。（圖／Disney+提供）

▲張若昀主演《慶餘年》。（圖／Disney+提供）

屬於「姜草宇宙」的《照明商店》在2024年年末播出，完結篇拿下IMDb 9.3的超高分，絕對是連假必看韓劇。《MOVING異能》原作姜草攜手朱智勛、朴寶英、金雪炫等超強卡司聯手打造，劇情圍繞六位被困在一個神秘的街區、且失去部分記憶的陌生人展開。《照明商店》從各種情感面向交織出生死和人性的深刻議題，每條故事線都帶來滿滿共鳴與以想不到的反轉，甚至被網友喻為「年度最好哭神作」，絕對值得利用過年假期一口氣追完。

▲網友評價《照明商店》是2024最佳神劇。（圖／Disney+提供）

▲網友評價《照明商店》是2024最佳神劇。（圖／Disney+提供）

超能力韓劇《MOVING異能》於2023年8月推出，由Disney+耗資韓幣650億元（約台幣16.25億元）打造，掀起全球追劇熱潮！「我們可以是怪物，也可以是英雄。」超能力背後，是無法割捨的親情與勇氣，擁有獨特的平凡英雄超能力世界觀，以及細膩描繪的親情、愛情、友情，集結了柳承龍、韓孝周、趙寅成、車太鉉等大咖韓星，播出後也獲得許多南韓影視大獎。此劇目前也正如火如荼地籌拍第二季中。

▲《MOVING異能》受到大批觀眾喜愛。（圖／Disney+提供）

▲《MOVING異能》受到大批觀眾喜愛。（圖／Disney+提供）

如果溫馨氣氛不是你追求的氛圍，Disney+隆重獻上橫掃各大社群版面的年度爽劇《來自地獄的法官》。由韓劇女神朴信惠首次挑戰惡女角色，大快人心的復仇劇情在播出後收視率節節攀升，朴信惠不但在劇中以惡制惡、爆打壞人，每套衣服更是精心搭配、簡直是惡女的時尚秀，帶給觀眾舒暢的心靈享受以及華美的視覺饗宴。

▲《來自地獄的法官》由朴信惠主演。（圖／Disney+提供）

▲《來自地獄的法官》由朴信惠主演。（圖／Disney+提供）

由青龍女王、大滿貫影后金憓秀與《黑暗榮耀》高冷大叔鄭星一主演的《揭密最前線》帶你走進一個新聞節目組的瘋狂日常，他們不顧生命危險深入調查案件，被槍指著鼻子、被迫與一群邪教教徒展開搏鬥，甚至連飛行傘都成了他們上班的交通工具之一，而這一切只為了揭開社會各個角落的醜惡真相。緊湊刺激的劇情穿插荒謬搞笑的日常，就讓《揭密最前線》成為你的過年連假下飯好夥伴。

▲《揭密最前線》由金憓秀、鄭星一主演。（圖／Disney+提供）

▲《揭密最前線》由金憓秀、鄭星一主演。（圖／Disney+提供）

創下動畫影史票房紀錄《腦筋急轉彎2》的衍生寶藏影集，皮克斯動畫影集《夢境製片廠》延續《腦筋急轉彎》世界觀，將帶領觀眾一窺萊莉腦中的夢境製片廠上班日常，有超厭世的同事、愛情勒的主管、以及不可能達成的KPI，完全就是讓社畜超有共鳴的皮克斯版《辦公室風雲》。今年過年連假就透過這部「大人系動畫」，一起將一整年在工作上的辛勞發洩出來吧。

▲《腦筋急轉彎》衍生影集《夢境製片廠》。（圖／Disney+提供）

▲《腦筋急轉彎》衍生影集《夢境製片廠》。（圖／Disney+提供）

說到2024年的人氣作品，又怎麼能不提《THE FIRST SLAM DUNK灌籃高手 》呢？改編自井上雄彥的經典漫畫，以湘北籃球隊的控球後衛宮城良田為主角，在緊張刺激的全國大賽中交織出他的成長故事，熱血感人的劇情與帥氣的場面讓許多觀眾忍不住一再重刷，無論是好友或家人相聚時都能一同在家感受青春的熱情與感動，更是現在搭檔運動熱潮必追必上車的代表性年度電影。

▲《灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK》。（圖／Disney+提供）

▲《THE FIRST SLAM DUNK灌籃高手 》。（圖／Disney+提供）

除了《THE FIRST SLAM DUNK灌籃高手 》之外，1月上映的《劇場版「進擊的巨人」完結篇 THE LAST ATTACK》風靡全台，許多動漫迷都到電影院裡朝聖，如果看完完結篇還意猶未盡，Disney+平台上也收錄了《進擊的巨人》第一到第四季，可以趁著過年連假一口氣追完。

▲《進擊的巨人》。（圖／Disney+提供）

▲《進擊的巨人》第一到第四季皆可在Disney+看到。（圖／Disney+提供）

不僅如此，Disney+也播映了許多獲得金球獎、艾美獎的作品，包含顏值、實力在線的2024年神劇代表作《大熊餐廳》播出至第三季仍讓許多觀眾讚譽是「有史以來最傑出的電視劇作品」，主演傑瑞米艾倫懷特更一炮而紅獲稱「最性感主廚」。該作講述「天菜大廚」卡米被迫回到芝加哥接管先兄遺下的餐館而面對各種難關的故事。真實且充滿張力的劇情火爆卻治癒，在這個與親友團聚的時刻，過去一年來有歡笑、有淚水、有憤怒、更有感動。

▲《大熊餐廳》第二季。（圖／Disney+提供）

▲《大熊餐廳》。（圖／Disney+提供）

另外，還有在年初成為金球獎大贏家的《幕府將軍》，也是影史上必需一提的巔峰之作。改編自詹姆斯克萊維爾的小說，《幕府將軍》講述一名英國水手在日本戰國時代末期的冒險故事。不論是燒腦的政治鬥爭、高度還原精緻場景，又或是令人驚豔的妝造與畫面設計，都讓網友大讚堪稱電影等級的製作，史詩般的故事和真田廣之等強大卡司的精湛演技，無疑是過年必看的經典作品。

▲▼《幕府將軍》真田廣之。（圖／Disney+提供）

▲《幕府將軍》。（圖／Disney+提供）

此外，2025年的韓劇大片更是讓人萬分期待，包含金秀賢主演的《山寨人生》、朴恩斌主演的《狂醫魔徒》、孫錫求、金多美主演的《血謎拼圖》、玄彬主演的《韓國製造》、全智賢主演的《暴風圈》等強勢韓劇即將襲來！從過年一路看到年底，真是太讚啦！

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【剛出生就很會表情管理】寶寶一聽要見媽媽秒開啟「營業模式」

推薦閱讀

「千年一遇」20歲J級AV女優放送邪惡視角照！　老司機一看蜜大腿全暈

「千年一遇」20歲J級AV女優放送邪惡視角照！　老司機一看蜜大腿全暈

魔術師春晚表演「人體分割」疑失敗　空等30秒沒還原就推走全傻眼

魔術師春晚表演「人體分割」疑失敗　空等30秒沒還原就推走全傻眼

林葉亭尋失智父「僅4監視器拍到身影」　走失7天她連三喊：不可能

林葉亭尋失智父「僅4監視器拍到身影」　走失7天她連三喊：不可能

徐乃麟FB開戰！點名她「準備過年吃官司」：沒告妳我跟妳姓 原因曝

徐乃麟FB開戰！點名她「準備過年吃官司」：沒告妳我跟妳姓 原因曝

李珠珢剛加盟富邦！「大邱Karina」簽給70萬YTR來台發展　爆韓國啦啦隊內幕

李珠珢剛加盟富邦！「大邱Karina」簽給70萬YTR來台發展　爆韓國啦啦隊內幕

嗆徐乃麟「違停還不繳罰單」3字踩線了！本尊被釣出反擊：一定告你

嗆徐乃麟「違停還不繳罰單」3字踩線了！本尊被釣出反擊：一定告你

野生陳庭妮「現蹤信義區」完全沒遮！靠桌街邊酒吧 真實狀態全被拍

野生陳庭妮「現蹤信義區」完全沒遮！靠桌街邊酒吧 真實狀態全被拍

《貞愛好運到》男星家中離世！享年僅39歲　法醫證實：是輕生

《貞愛好運到》男星家中離世！享年僅39歲　法醫證實：是輕生

趙正平分析「人父出軌主因」　中肯勸世：忍到死為止吧

趙正平分析「人父出軌主因」　中肯勸世：忍到死為止吧

李千娜罕見脫了！低胸「外露內衣」超兇事業線被看光 網驚：原來有料

李千娜罕見脫了！低胸「外露內衣」超兇事業線被看光 網驚：原來有料

4星座2025年有感情債！　「這類人愛玩短期戀愛」：容易迷失自我

4星座2025年有感情債！　「這類人愛玩短期戀愛」：容易迷失自我

徐乃麟違停路邊開戰2警員！　親發聲「還原情況」：對就是對錯就是錯

徐乃麟違停路邊開戰2警員！　親發聲「還原情況」：對就是對錯就是錯

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

「千年一遇」20歲J級AV女優放送邪惡視角照！　老司機一看蜜大腿全暈

魔術師春晚表演「人體分割」疑失敗　空等30秒沒還原就推走全傻眼

林葉亭尋失智父「僅4監視器拍到身影」　走失7天她連三喊：不可能

徐乃麟FB開戰！點名她「準備過年吃官司」：沒告妳我跟妳姓 原因曝

李珠珢剛加盟富邦！「大邱Karina」簽給70萬YTR來台發展　爆韓國啦啦隊內幕

嗆徐乃麟「違停還不繳罰單」3字踩線了！本尊被釣出反擊：一定告你

野生陳庭妮「現蹤信義區」完全沒遮！靠桌街邊酒吧 真實狀態全被拍

《貞愛好運到》男星家中離世！享年僅39歲　法醫證實：是輕生

趙正平分析「人父出軌主因」　中肯勸世：忍到死為止吧

李千娜罕見脫了！低胸「外露內衣」超兇事業線被看光 網驚：原來有料

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 蕭敬騰超寵員工「年終最高8個月」！　尾牙加碼撒百萬現金
  2. 小S大女兒「突脫光衣服」邊哭邊跑！嚇壞S媽 法師一看：身上纏7個
  3. 閨蜜遭渣夫家暴！楊紫怒甩2巴掌　「她又遭情勒」悲慘結局曝光
  4. 春聯一票人貼錯！「福字不能倒貼」9禁忌一次看　貼這1字會招爛桃花
  5. 《愛的迫降》電影版男主角太man！　女主角竟排練到腿軟暈倒
  6. 2024年度百首單曲出爐！　Energy這首歌打敗〈APT.〉奪冠超猛
  7. 蛇年追劇片單來啦！王鶴棣《大奉打更人》、金憓秀《揭密最前線》、《進擊的巨人》一次看
  8. 嗆徐乃麟「違停還不繳罰單」3字踩線了！本尊被釣出反擊：一定告你
  9. 野生陳庭妮「現蹤信義區」完全沒遮！靠桌街邊酒吧 真實狀態全被拍
  10. 小孟老師／1月24日星座運勢　金牛座「幸運色大紅」攀上幸福巔峰

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366