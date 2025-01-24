蛇年追劇片單來啦！王鶴棣《大奉打更人》、金憓秀《揭密最前線》、《進擊的巨人》一次看

記者黃庠棻／台北報導

2025年農曆新年足足放9天，除了過年走春之外，不管是在家與家人圍爐吃飯、團聚還是自己一人躺在床上放空，都最適合打開串流平台追劇、看電影，今天《ETtoday星光雲》就整理了一系列必看片單，只要訂閱Disney+就都看得到。

▲《大奉打更人》。（圖／Disney+提供）

正在Disney+熱播的陸劇《大奉打更人》一上線就討論度不斷，由王鶴棣與田曦薇主演。故事講述一個從現代來到大奉王朝的熱血青年許七安（王鶴棣飾），想透過先進的思維和知識改變人生，卻終是別人棋盤上的一枚棋子，慢慢他懂得了命運的饋贈，決心蛻變成棋手，開拓引領一個嶄新的大奉世界。

▲《大奉打更人》由王鶴棣與田曦薇主演。（圖／Disney+提供）

除了《大奉打更人》之外，爆款陸劇《慶餘年》也能在Disney+收看，該劇改編自貓膩的同名小說，原作屬於穿越題材，劇版改成大學生創作的架空歷史小說，描述擁有現代記憶的「范閒」，魂穿重生後在慶國歷經朝堂風雨的過程，主演卡司包含張若昀、李沁、陳道明、吳剛、李小冉等，都是演技派演員。

▲張若昀主演《慶餘年》。（圖／Disney+提供）

屬於「姜草宇宙」的《照明商店》在2024年年末播出，完結篇拿下IMDb 9.3的超高分，絕對是連假必看韓劇。《MOVING異能》原作姜草攜手朱智勛、朴寶英、金雪炫等超強卡司聯手打造，劇情圍繞六位被困在一個神秘的街區、且失去部分記憶的陌生人展開。《照明商店》從各種情感面向交織出生死和人性的深刻議題，每條故事線都帶來滿滿共鳴與以想不到的反轉，甚至被網友喻為「年度最好哭神作」，絕對值得利用過年假期一口氣追完。

▲網友評價《照明商店》是2024最佳神劇。（圖／Disney+提供）

超能力韓劇《MOVING異能》於2023年8月推出，由Disney+耗資韓幣650億元（約台幣16.25億元）打造，掀起全球追劇熱潮！「我們可以是怪物，也可以是英雄。」超能力背後，是無法割捨的親情與勇氣，擁有獨特的平凡英雄超能力世界觀，以及細膩描繪的親情、愛情、友情，集結了柳承龍、韓孝周、趙寅成、車太鉉等大咖韓星，播出後也獲得許多南韓影視大獎。此劇目前也正如火如荼地籌拍第二季中。

▲《MOVING異能》受到大批觀眾喜愛。（圖／Disney+提供）

如果溫馨氣氛不是你追求的氛圍，Disney+隆重獻上橫掃各大社群版面的年度爽劇《來自地獄的法官》。由韓劇女神朴信惠首次挑戰惡女角色，大快人心的復仇劇情在播出後收視率節節攀升，朴信惠不但在劇中以惡制惡、爆打壞人，每套衣服更是精心搭配、簡直是惡女的時尚秀，帶給觀眾舒暢的心靈享受以及華美的視覺饗宴。

▲《來自地獄的法官》由朴信惠主演。（圖／Disney+提供）

由青龍女王、大滿貫影后金憓秀與《黑暗榮耀》高冷大叔鄭星一主演的《揭密最前線》帶你走進一個新聞節目組的瘋狂日常，他們不顧生命危險深入調查案件，被槍指著鼻子、被迫與一群邪教教徒展開搏鬥，甚至連飛行傘都成了他們上班的交通工具之一，而這一切只為了揭開社會各個角落的醜惡真相。緊湊刺激的劇情穿插荒謬搞笑的日常，就讓《揭密最前線》成為你的過年連假下飯好夥伴。

▲《揭密最前線》由金憓秀、鄭星一主演。（圖／Disney+提供）

創下動畫影史票房紀錄《腦筋急轉彎2》的衍生寶藏影集，皮克斯動畫影集《夢境製片廠》延續《腦筋急轉彎》世界觀，將帶領觀眾一窺萊莉腦中的夢境製片廠上班日常，有超厭世的同事、愛情勒的主管、以及不可能達成的KPI，完全就是讓社畜超有共鳴的皮克斯版《辦公室風雲》。今年過年連假就透過這部「大人系動畫」，一起將一整年在工作上的辛勞發洩出來吧。

▲《腦筋急轉彎》衍生影集《夢境製片廠》。（圖／Disney+提供）

說到2024年的人氣作品，又怎麼能不提《THE FIRST SLAM DUNK灌籃高手 》呢？改編自井上雄彥的經典漫畫，以湘北籃球隊的控球後衛宮城良田為主角，在緊張刺激的全國大賽中交織出他的成長故事，熱血感人的劇情與帥氣的場面讓許多觀眾忍不住一再重刷，無論是好友或家人相聚時都能一同在家感受青春的熱情與感動，更是現在搭檔運動熱潮必追必上車的代表性年度電影。

▲《THE FIRST SLAM DUNK灌籃高手 》。（圖／Disney+提供）

除了《THE FIRST SLAM DUNK灌籃高手 》之外，1月上映的《劇場版「進擊的巨人」完結篇 THE LAST ATTACK》風靡全台，許多動漫迷都到電影院裡朝聖，如果看完完結篇還意猶未盡，Disney+平台上也收錄了《進擊的巨人》第一到第四季，可以趁著過年連假一口氣追完。

▲《進擊的巨人》第一到第四季皆可在Disney+看到。（圖／Disney+提供）

不僅如此，Disney+也播映了許多獲得金球獎、艾美獎的作品，包含顏值、實力在線的2024年神劇代表作《大熊餐廳》播出至第三季仍讓許多觀眾讚譽是「有史以來最傑出的電視劇作品」，主演傑瑞米艾倫懷特更一炮而紅獲稱「最性感主廚」。該作講述「天菜大廚」卡米被迫回到芝加哥接管先兄遺下的餐館而面對各種難關的故事。真實且充滿張力的劇情火爆卻治癒，在這個與親友團聚的時刻，過去一年來有歡笑、有淚水、有憤怒、更有感動。

▲《大熊餐廳》。（圖／Disney+提供）



另外，還有在年初成為金球獎大贏家的《幕府將軍》，也是影史上必需一提的巔峰之作。改編自詹姆斯克萊維爾的小說，《幕府將軍》講述一名英國水手在日本戰國時代末期的冒險故事。不論是燒腦的政治鬥爭、高度還原精緻場景，又或是令人驚豔的妝造與畫面設計，都讓網友大讚堪稱電影等級的製作，史詩般的故事和真田廣之等強大卡司的精湛演技，無疑是過年必看的經典作品。

▲《幕府將軍》。（圖／Disney+提供）

此外，2025年的韓劇大片更是讓人萬分期待，包含金秀賢主演的《山寨人生》、朴恩斌主演的《狂醫魔徒》、孫錫求、金多美主演的《血謎拼圖》、玄彬主演的《韓國製造》、全智賢主演的《暴風圈》等強勢韓劇即將襲來！從過年一路看到年底，真是太讚啦！