最派販毒集團首腦「變性成火辣金髮女」　糾纏前妻賽琳娜戈梅茲！

記者黃庠棻／台北報導

獲本屆金球獎音樂喜劇類最佳電影與最佳非英語電影的《Emilia Pérez》，今日由台灣發行商CATCHPLAY正式宣布中文片名定為《璀璨女人夢》，並即將於2月21日在台上映。

▲《璀璨女人夢》即將在台上映。（圖／CATCHPLAY提供）

本片由坎城金棕櫚獎名導賈克歐迪亞Jacques Audiard執導，首位獲得坎城影后的跨性別女星卡拉索菲亞賈斯康Karla Sofía Gascón、好萊塢票房女星柔伊莎達娜Zoe Saldana與西洋小天后賽琳娜戈梅茲Selena Gomez等演員共同主演。

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▲《璀璨女人夢》即將在台上映。（圖／CATCHPLAY提供）

《璀璨女人夢》除了在本屆坎城影展大放異彩，亦於歐洲電影獎、金球獎奪下多項大獎，成為本年度無法錯過的話題鉅作；被稱為「英國奧斯卡」的英國電影學院獎（BAFTA）昨（15）日晚間公布入圍名單，《璀璨女人夢》獲得最佳電影、最佳改編劇本、最佳非英語電影、最佳導演、最佳女主角（卡拉索菲亞賈斯康）、最佳女配角（柔伊莎達娜與賽琳娜戈梅茲雙入圍）、最佳攝影、最佳剪輯、最佳妝髮、最佳原創配樂共11項大獎提名，成為大贏家。

▲《璀璨女人夢》即將在台上映。（圖／CATCHPLAY提供）



女主角卡拉索菲亞賈斯康得知後表示「衷心感謝英國電影學院獎給予《璀璨女人夢》11項入圍的肯定，授予我最佳女主角的提名，這是我莫大的榮耀。」

近日因受加州洛杉磯野火侵襲，迫使多項國際影展入圍公布延期，女主角卡拉索菲亞賈斯康前日於《吉米今夜秀》接受訪問時，表達了對洛杉磯野火的關切，她說「這場大火讓我感到心碎，那裡有許多人，許多朋友，以及許多失去家園、工作和生活方式的人。我想將我的愛送給每一位洛杉磯人，他們正經歷如此艱難的時刻，希望這場災難能早日得到控制。」

▲《璀璨女人夢》即將在台上映。（圖／CATCHPLAY提供）

另外，卡拉索菲亞賈斯康也感性分享《璀璨女人夢》對她來說，不僅僅是一部電影，更是一個人人都可以欣賞的藝術，連結著每位觀眾，並且產生共鳴，她感性地說「《璀璨女人夢》是我心目中最偉大的電影，因為這部電影會讓你看見真正的自己！」





▲《璀璨女人夢》即將在台上映。（圖／CATCHPLAY提供）

電影《璀璨女人夢》（Emilia Pérez）描述一名懷才不遇的律師麗塔（柔伊莎達娜飾），接下了心狠手辣殺人不眨眼的販毒集團首腦「馬尼塔斯」（卡拉索菲亞賈斯康飾）委託，馬尼塔斯希望麗塔能協助他完成已計畫多年的秘密：成為一名真正的女性，不論是心靈或「身體」。於是，馬尼塔斯變成了艾蜜莉亞開始全新人生，展開與律師麗塔、前妻潔西（賽琳娜戈梅茲飾）和密友四人之間的命運糾葛。