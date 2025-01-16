直擊／玄彬聽到《愛的迫降》害羞笑了！　導演直球：他是我的菜

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣玄彬睽違5年來到台灣，他16日為了主演電影《哈爾濱》現身記者會，導演禹民鎬場上對他熱情示愛直呼「我也有看《愛的迫降》，他是我的菜」，讓他難得露出笑容，兩人的互動逗笑在場媒體。

▲玄彬睽違5年訪台，16日出席記者會。（圖／記者周宸亘攝）



玄彬與演員朴勳、導演禹民鎬、製片金元國16日現身記者會，4人首次與台灣媒體見面，釋出親切一面，比著愛心向四面八方的攝影記者放電，主持人Sandy笑虧：「彷彿是一個團體，好可愛。」電影《哈爾濱》改編自真實史實，製片金元國花了5、6年籌備，其中要訂下導演人選、演員人選，「向玄彬提案試鏡大概花了1年」。

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▲▼玄彬與導演禹民鎬互動頻頻。（圖／記者周宸亘攝）



玄彬飾演的「安重根」身為國民英雄，他透露感受到角色的真心、意志、熱情，所以決定接拍，「在準備的階段時，找了很多留下來的文獻紀錄，在這過程中，看資料也發現有些我不知道的部分，希望這些烈士在天上看到我們的電影，可以感受到我們的真心。」導演禹民鎬則透露向玄彬提案主演的原因，「我也有看《愛的迫降》，他是我的菜」，有趣的是，向來嚴肅的玄彬，聽到關鍵字《愛的迫降》難得露出了笑容。

▲《哈爾濱》導演禹民鎬稱讚朴勳「日文真的很好」。（圖／記者周宸亘攝）



除了玄彬，導演禹民鎬對於朴勳的表現讚譽有加，「我很驚訝，他把日文講得這麼流利，就連飾演伊藤博文的日本演員都認證他把日文講得很好。」向觀眾預告「大家可以期待一下他的表演」，突然給予朴勳壓力，冷面笑將的威力讓全場笑出來。《哈爾濱》將於春節賀歲檔期1月29日在台大銀幕上映。