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夏語心雙峰深V+美背全看光！　主持千億集團尾牙…戰袍開高衩激辣

記者陳芊秀／綜合報導

女星夏語心搭檔唐從聖主持群光電子尾牙，該公司去年（2024）營收重返千億大關，尾牙在五股展覽館舉行。她近年轉戰八點檔演出，知名度飆升被封「台八女神」，主持尾牙身穿紅色系禮服登台，且大開深V、後面更豪露美背，禮服開超高衩，辣照曝光電翻一票網友。

▲▼夏語心主持尾牙紅色戰袍激辣。（圖／翻攝自臉書）

▲夏語心搭檔唐從聖主持群光集團尾牙，紅色戰袍激辣。（圖／翻攝自臉書）

夏語心身穿一件紅色的露背禮服，展現出優雅與性感的氣質。細肩帶的設計突出鎖骨與肩頸線條，深V剪裁凸顯傲人雙峰與深邃事業線。腰部的收腰設計勾勒出曼妙身材，側面入鏡更是發現大裸美背至腰間。裙襬開高衩，露出修長美腿，整體搭配散發迷人的自信與魅力。還有她的俐落短髮搭配了一對紅色愛心形耳環，與紅色禮服相呼應，增添甜美氛圍。

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▲▼夏語心主持尾牙紅色戰袍激辣。（圖／翻攝自臉書）

▲▼夏語心主持尾牙紅色戰袍激辣。（圖／翻攝自臉書）

▲▼夏語心主持尾牙紅色戰袍激辣。（圖／翻攝自臉書）

▲夏語心雙峰開深V，大露美背，裙子開高衩。（圖／翻攝自臉書）

同時夏語心發文透露，集團尾牙當天席開222桌，將五股工商展覽館擠滿滿，現場長官與同仁們個個活力滿滿，互相比拚熱情，連自己都被感染，還親自參與抽獎環節一次。她幽默表示，原本剛康復的嗓音似乎又有點受損，但仍感謝搭檔唐從聖，稱每次合作都能學到許多細節，讓她受益匪淺，最後特別感謝集團邀請，並期待未來還有機會繼續為大家服務。

網友驚豔夏語心的美照，輪番留言「女神超美的」、「可以跟你合照。謝謝你夏語心」、「漂亮」、「台八最強美女」、「語心好漂亮」。

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