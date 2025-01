翁倩玉太孝順「一口氣唱30首歌給媽媽聽」　唱到喉嚨沙啞也甘願

記者蔡琛儀/台北報導

翁倩玉睽違15年,將於2月15、16日在台北國際會議中心開唱,,昨(15日)驚喜公佈她為97歲母親和台灣粉絲量身打造的演唱會同名曲〈Thank You for Your Smile〉,翁倩玉表示和高齡母親每一次的相處,都是「珍珠時間」,只要看到母親的笑容,比全世界什麼都值得。

▲翁倩玉相當孝順。(圖/大大娛樂提供)

翁倩玉母親高齡97歲,父親在五年前過世,她私底下常常回台三天,只為陪伴母親,她說媽媽年紀大也不想出門,除了聊天,媽媽還愛聽她唱歌,尤其是聽她唱日本的童謠,常常媽媽聽一聽就會回頭對她笑說:「真好聽,多謝妳。」翁倩玉就會一直唱,有時一唱就是30首,唱到喉嚨有些沙啞,她問母親還想聽嗎?媽媽回說:「有聽就夠了,多謝妳。」臉上滿足的笑容,讓翁倩玉覺得是世界最美的風景。她感恩說:「我們有溝通。」是最美好的連結。

[廣告]請繼續往下閱讀...

新歌〈Thank You for Your Smile〉邀請小衫康夫作曲、金曲獎最佳作詞人葛大為填詞,並使用杜比全景聲混音,將好萊塢電影頂流規格技術使用在新單曲上,當時在台北錄音兩次,第一次配唱花了八小時,第二次就順利完工,而在配唱上,很多咬字讓翁倩玉苦笑說自己的翁倩玉腔其實還蠻鮮明的。「但自己有盡全力,希望大家聽到歌時都會喜歡!」演唱會購票洽年代機制全台便利商店。