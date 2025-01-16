翁倩玉太孝順「一口氣唱30首歌給媽媽聽」　唱到喉嚨沙啞也甘願

記者蔡琛儀／台北報導

翁倩玉睽違15年，將於2月15、16日在台北國際會議中心開唱，，昨（15日）驚喜公佈她為97歲母親和台灣粉絲量身打造的演唱會同名曲〈Thank You for Your Smile〉，翁倩玉表示和高齡母親每一次的相處，都是「珍珠時間」，只要看到母親的笑容，比全世界什麼都值得。

▲翁倩玉相當孝順。（圖／大大娛樂提供）

翁倩玉母親高齡97歲，父親在五年前過世，她私底下常常回台三天，只為陪伴母親，她說媽媽年紀大也不想出門，除了聊天，媽媽還愛聽她唱歌，尤其是聽她唱日本的童謠，常常媽媽聽一聽就會回頭對她笑說：「真好聽，多謝妳。」翁倩玉就會一直唱，有時一唱就是30首，唱到喉嚨有些沙啞，她問母親還想聽嗎？媽媽回說：「有聽就夠了，多謝妳。」臉上滿足的笑容，讓翁倩玉覺得是世界最美的風景。她感恩說：「我們有溝通。」是最美好的連結。

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新歌〈Thank You for Your Smile〉邀請小衫康夫作曲、金曲獎最佳作詞人葛大為填詞，並使用杜比全景聲混音，將好萊塢電影頂流規格技術使用在新單曲上，當時在台北錄音兩次，第一次配唱花了八小時，第二次就順利完工，而在配唱上，很多咬字讓翁倩玉苦笑說自己的翁倩玉腔其實還蠻鮮明的。「但自己有盡全力，希望大家聽到歌時都會喜歡！」演唱會購票洽年代機制全台便利商店。