ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

翁倩玉太孝順「一口氣唱30首歌給媽媽聽」　唱到喉嚨沙啞也甘願

記者蔡琛儀／台北報導

翁倩玉睽違15年，將於2月15、16日在台北國際會議中心開唱，，昨（15日）驚喜公佈她為97歲母親和台灣粉絲量身打造的演唱會同名曲〈Thank You for Your Smile〉，翁倩玉表示和高齡母親每一次的相處，都是「珍珠時間」，只要看到母親的笑容，比全世界什麼都值得。

▲▼ 翁倩玉 。（圖／大大娛樂提供）

▲翁倩玉相當孝順。（圖／大大娛樂提供）

翁倩玉母親高齡97歲，父親在五年前過世，她私底下常常回台三天，只為陪伴母親，她說媽媽年紀大也不想出門，除了聊天，媽媽還愛聽她唱歌，尤其是聽她唱日本的童謠，常常媽媽聽一聽就會回頭對她笑說：「真好聽，多謝妳。」翁倩玉就會一直唱，有時一唱就是30首，唱到喉嚨有些沙啞，她問母親還想聽嗎？媽媽回說：「有聽就夠了，多謝妳。」臉上滿足的笑容，讓翁倩玉覺得是世界最美的風景。她感恩說：「我們有溝通。」是最美好的連結。

[廣告]請繼續往下閱讀...

新歌〈Thank You for Your Smile〉邀請小衫康夫作曲、金曲獎最佳作詞人葛大為填詞，並使用杜比全景聲混音，將好萊塢電影頂流規格技術使用在新單曲上，當時在台北錄音兩次，第一次配唱花了八小時，第二次就順利完工，而在配唱上，很多咬字讓翁倩玉苦笑說自己的翁倩玉腔其實還蠻鮮明的。「但自己有盡全力，希望大家聽到歌時都會喜歡！」演唱會購票洽年代機制全台便利商店。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

台南熱血阿嬤和辣妹「尬舞」 扭腰擺臀跟上節奏是小case！

推薦閱讀

鬼鬼認了未婚生女「過6天首露面」！真實身材全被拍 吐產後最大煩惱

鬼鬼認了未婚生女「過6天首露面」！真實身材全被拍 吐產後最大煩惱

利菁脫口「謝金燕兒子生父真實身分」！　下秒急道歉：以為已經公布了

利菁脫口「謝金燕兒子生父真實身分」！　下秒急道歉：以為已經公布了

利菁突爆孩子生父名字！　謝金燕PO限動「姐姐不要害怕」疑曝心聲

利菁突爆孩子生父名字！　謝金燕PO限動「姐姐不要害怕」疑曝心聲

56萬YTR雙胞胎女兒「出生未滿月」相繼離世　心碎發聲：無法言語的痛

56萬YTR雙胞胎女兒「出生未滿月」相繼離世　心碎發聲：無法言語的痛

謝金燕兒子的爸是誰？　豬哥亮生前喊「殘不殘忍」揭低調產子內幕

謝金燕兒子的爸是誰？　豬哥亮生前喊「殘不殘忍」揭低調產子內幕

利菁脫口爆謝金燕兒生父名字！　深夜唸佛經道歉：原諒我的失察之錯

利菁脫口爆謝金燕兒生父名字！　深夜唸佛經道歉：原諒我的失察之錯

文佳煐甜吻崔顯旭照片流出！官方澄清「非新作宣傳」：被店家洩漏

文佳煐甜吻崔顯旭照片流出！官方澄清「非新作宣傳」：被店家洩漏

許允樂認愛後「首同框李玉璽」！男友第一次剝蝦 吃尾牙私下示❤️超甜

許允樂認愛後「首同框李玉璽」！男友第一次剝蝦 吃尾牙私下示❤️超甜

原要在日本生！謝金燕兒爸遭爆「百分百」是他...高帥男模被點名

原要在日本生！謝金燕兒爸遭爆「百分百」是他...高帥男模被點名

阿部瑪利亞：邰哥不是我朋友！　被消失《木曜4》內幕全說了

阿部瑪利亞：邰哥不是我朋友！　被消失《木曜4》內幕全說了

奈奈子拍片喊冤！律師李怡貞開酸「一看就綠茶」：活得不如飛機杯

奈奈子拍片喊冤！律師李怡貞開酸「一看就綠茶」：活得不如飛機杯

徐睿知「薄紗透出內衣」 好身材熱舞擋不住！　出道11年首辦見面會

徐睿知「薄紗透出內衣」 好身材熱舞擋不住！　出道11年首辦見面會

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

鬼鬼認了未婚生女「過6天首露面」！真實身材全被拍 吐產後最大煩惱

利菁脫口「謝金燕兒子生父真實身分」！　下秒急道歉：以為已經公布了

利菁突爆孩子生父名字！　謝金燕PO限動「姐姐不要害怕」疑曝心聲

56萬YTR雙胞胎女兒「出生未滿月」相繼離世　心碎發聲：無法言語的痛

謝金燕兒子的爸是誰？　豬哥亮生前喊「殘不殘忍」揭低調產子內幕

利菁脫口爆謝金燕兒生父名字！　深夜唸佛經道歉：原諒我的失察之錯

文佳煐甜吻崔顯旭照片流出！官方澄清「非新作宣傳」：被店家洩漏

許允樂認愛後「首同框李玉璽」！男友第一次剝蝦 吃尾牙私下示❤️超甜

原要在日本生！謝金燕兒爸遭爆「百分百」是他...高帥男模被點名

阿部瑪利亞：邰哥不是我朋友！　被消失《木曜4》內幕全說了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

翁倩玉

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 廣告出包「禾浩辰被改姓」糗了！本名曝 改名原因被挖：轉型成男人
  2. 南臺灣最頂啦啦隊瑟七　蕾絲內衣驚人反差曝光
  3. 天心滑雪「重摔畫面曝光」！雙腿大片紅腫瘀青 尪心疼：這怎麼拍戲
  4. 直擊／玄彬聽到《愛的迫降》害羞笑了！　導演直球：他是我的菜
  5. 「甜茶」提摩西夏勒梅演搖滾詩人　90秒巴布狄倫上身…拍攝秘辛曝
  6. 謝金燕孩子生父名字被外洩！　白冰冰「逼問楊宗憲」對話被挖出
  7. 父得罕見癌症離世！梁世炯「為爸爸圓夢開店」　曾出詩集…媽媽痛哭
  8. 八點檔女神演小老婆「對抗正宮侯怡君」　遭暴怒用力扯髮拼了！
  9. 田馥甄突爆：最近會唱大巨蛋！　無預警鬆口演唱會好消息
  10. 「台人上節目模仿陳冠希」本尊看到了！怒傳私訊：你覺得很好笑嗎

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366