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小孟老師／1月21日星座運勢　魔羯座歡慶業績成長

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：服務優質貴賓
感情：努力尋找伴侶
財運：有進財多行善
幸運色：棕色
貴人：金牛
小人：處女

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雙子座

工作：要求過於嚴苛
感情：做好愛情規劃
財運：獲得意外錢財
幸運色：紫色
貴人：雙魚
小人：天蠍

天秤座

工作：業界前輩指點
感情：預計未來發展
財運：問卷小賺報酬
幸運色：白色
貴人：牡羊
小人：射手

【土象星座】

魔羯座

工作：歡慶業績成長
感情：建立幸福國度
財運：業績突然暴增
幸運色：亮紅色
貴人：處女
小人：巨蟹

金牛座

工作：調整排班時刻
感情：享受伴侶照顧
財運：精進財金知識
幸運色：黃色
貴人：水瓶
小人：魔羯

處女座

工作：後退就是向前
感情：感情情緒穩定
財運：辛勞有助正財
幸運色：咖啡色
貴人：天秤
小人：獅子

【水象星座】

巨蟹座

工作：身兼多項職務
感情：分享生活歡樂
財運：販售副業產品
幸運色：淡藍色
貴人：魔羯
小人：水瓶

天蠍座

工作：營運政策調整
感情：聽從伴侶安排
財運：持續收入增加
幸運色：灰色
貴人：射手
小人：天秤

雙魚座

工作：平穩安定發展
感情：專心陪伴對方
財運：收益獲利滿滿
幸運色：黃色
貴人：巨蟹
小人：金牛

【火象星座】

牡羊座

工作：進步在於勇氣
感情：感情積極付出
財運：網路行銷傭金
幸運色：大紅色
貴人：獅子
小人：雙魚

獅子座

工作：先求有再求好
感情：耍浪漫搞創意
財運：創業賺被動財
幸運色：亮紅色
貴人：天蠍
小人：雙子

射手座

工作：新的制度建立
感情：分享愛給情人
財運：資金分配得當
幸運色：藍色
貴人：雙子
小人：牡羊

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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