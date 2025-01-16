宋仲基認「電影票房不如預期」　淚灑戲院哽咽哭了：很努力跑宣傳⋯

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男神宋仲基所主演的電影《波哥大：最後的機會之地》於12月底在韓上映，只是韓國近來動盪不安，先是總統宣布戒嚴、彈劾總統、濟州航空空難事件，使得經濟大受打擊，就連電影票房也連帶影響。為了挽救票房，宋仲基與李熙俊、李星民勤跑宣傳，仍忍不住感嘆不易，宋仲基甚至講著講著哽咽「很努力跑宣傳，想讓大家知道這部電影，想讓大家喜歡這部電影⋯」，情緒罕見激動。

▲▼宋仲基與李熙俊主演《波哥大：最後的機會之地》，近日勤跑宣傳。（圖／翻攝自《波哥大：最後的機會之地》劇照）



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電影《波哥大：最後的機會之地》耗時5年製作完成，只是此片一波三折，海外取景時遇到新冠肺炎肆虐，停盪了許久才重啟拍攝，如今上映又遇到南韓時局不佳，導致票房不如預期。主演宋仲基、李熙俊、李星民勤跑宣傳，參加舞台問候行程時，忍不住講出心聲，大前輩李星民有感而發：「最近從停車場進來的時候，看到停車場空蕩蕩，真的很心痛，電影院好像沒什麼人，雖然有很多原因，但電影院沒有觀眾，對於演員是真的很難熬，尤其是在這種時局上映的電影，真的很想死。」

李熙俊接著說：「票房雖然比我們預期得還低，但能夠與每位來到電影院的人問候，讓我們更感到珍貴。」李星民也說：「不論如何，直到最後都會為電影盡全力，希望大家幫幫我們讓這部電影有好的收尾。」

▲宋仲基淚灑影院。（圖／翻攝自starissu YouTube）



最後輪到男主角宋仲基開口，他的情緒同樣複雜，緩緩說出心裡話：「就像前輩所講的，最近韓國電影處於很困難的狀況之中，說實話現在光是願意走到電影院的人就已經很感謝了，（我）比過去任何時刻都還努力跑宣傳，想讓大家知道這部電影，想讓大家喜歡這部電影。」

沒多久後，宋仲基語氣開始哽咽，盼望電影市場恢復生機，他自虧「講著講著就開始哽咽了」，整理情緒後再度開口「謝謝」。《波哥大：最後的機會之地》自12月底上映15天以來，觀看人次僅40萬人，對比玄彬主演的電影《哈爾濱》目前在韓票房觀看人次已破400萬人，足足落後10倍。