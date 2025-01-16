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徐睿知「薄紗透出內衣」 好身材熱舞擋不住！　出道11年首辦見面會

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員徐睿知日前舉辦了出道11年以來的首場粉絲見面會《2024 SEO YEA JI 1ST FANMEETING》。活動中不僅與粉絲親密互動，還展現了她的全方位魅力，穿著性感熱跳Jennie全新單曲〈Mantra〉，這段影片近期再次被放到社群平台上，引起討論。

▲▼徐睿知。（圖／翻攝自X／seoyeaji_、escargoing_）

▲徐睿知性感熱舞。（圖／翻攝自X／seoyeaji_、escargoing_）

見面會上，徐睿知以燦爛的笑容迎接粉絲，並與現場觀眾一同舉起橫幅合影，橫幅上寫著「因為睿知很幸福」、「我們永遠在睿知身邊」，展現了粉絲的深厚支持。她也為此感到很感動，見到長期給與支持的粉絲倍感溫暖，並承諾未來將以更好的表現回報。

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徐睿知在見面會中以時尚而大方的造型亮相，穿著緊身深灰色高領長袖上衣，略帶透明的材質隱約展現黑色內衣，搭配深色高腰短裙，整體造型既簡潔又時尚，散發出微妙的性感魅力。此外，她還熱舞Jennie的全新單曲〈Mantra〉，展現充滿活力與自信的一面，令現場氣氛達到高潮，而這段影片近期被放到X（舊稱推特）上引起熱烈討論。

另外，活動的舉行對徐睿知而言意義重大，她在2020年因主演《雖然是精神病但沒關係》大受歡迎，但隨後因多起爭議暫停演藝活動，隨後以《夏娃的醜聞》回歸，並於2024年與經紀公司SUBLIME簽訂專屬合約，正式宣告重新出發。

此次見面會，不僅是徐睿知與粉絲的珍貴交流時刻，更象徵著面對過去風波後的堅韌與成長，她用真誠的表現與全方位的魅力贏得了粉絲的心。

▲▼ 徐睿知消失4年「離開金秀賢公司」　簽給SUBLIME當宋康昊師妹。（圖／翻攝自徐睿知IG、SUBLIME公司）

▲徐睿知去年簽約給演員公司SUBLIME。（圖／翻攝自徐睿知IG）

▲▼徐睿知《夏娃》勾引人夫　已婚人妻拍出軌床戲瘦4公斤。（圖／緯來戲劇台提供）

▲徐睿知經歷低潮後2022年以《夏娃》回歸。（圖／緯來戲劇台提供）

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