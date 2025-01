徐睿知「薄紗透出內衣」 好身材熱舞擋不住！　出道11年首辦見面會

記者張筱涵/綜合報導

南韓演員徐睿知日前舉辦了出道11年以來的首場粉絲見面會《2024 SEO YEA JI 1ST FANMEETING》。活動中不僅與粉絲親密互動,還展現了她的全方位魅力,穿著性感熱跳Jennie全新單曲〈Mantra〉,這段影片近期再次被放到社群平台上,引起討論。

▲徐睿知性感熱舞。(圖/翻攝自X/seoyeaji_、escargoing_)



見面會上,徐睿知以燦爛的笑容迎接粉絲,並與現場觀眾一同舉起橫幅合影,橫幅上寫著「因為睿知很幸福」、「我們永遠在睿知身邊」,展現了粉絲的深厚支持。她也為此感到很感動,見到長期給與支持的粉絲倍感溫暖,並承諾未來將以更好的表現回報。

徐睿知在見面會中以時尚而大方的造型亮相,穿著緊身深灰色高領長袖上衣,略帶透明的材質隱約展現黑色內衣,搭配深色高腰短裙,整體造型既簡潔又時尚,散發出微妙的性感魅力。此外,她還熱舞Jennie的全新單曲〈Mantra〉,展現充滿活力與自信的一面,令現場氣氛達到高潮,而這段影片近期被放到X(舊稱推特)上引起熱烈討論。

另外,活動的舉行對徐睿知而言意義重大,她在2020年因主演《雖然是精神病但沒關係》大受歡迎,但隨後因多起爭議暫停演藝活動,隨後以《夏娃的醜聞》回歸,並於2024年與經紀公司SUBLIME簽訂專屬合約,正式宣告重新出發。

此次見面會,不僅是徐睿知與粉絲的珍貴交流時刻,更象徵著面對過去風波後的堅韌與成長,她用真誠的表現與全方位的魅力贏得了粉絲的心。

▲徐睿知去年簽約給演員公司SUBLIME。(圖/翻攝自徐睿知IG)



▲徐睿知經歷低潮後2022年以《夏娃》回歸。(圖/緯來戲劇台提供)



can’t believe i managed to watch yeaji dance mantra live



2024 Seo Yea Ji First Fanmeeting Fedora #서예지 #SeoYeaJi pic.twitter.com/hUa7iM0GwX