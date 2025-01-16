利菁突爆孩子生父名字！　謝金燕PO限動「姐姐不要害怕」疑曝心聲

記者陳芊秀／綜合報導

主持人利菁與沈玉琳主持的節目《后宮歐買尬》昨日（15日）在攝影棚進行訪問時，提及鬼鬼未婚生女的話題。利菁突然提到謝金燕曾有類似經歷，並表示自己知道謝金燕孩子的生父，隨後脫口說出一個名字，令現場眾人驚訝不已。察覺情況不對後，她趕緊澄清滅火：「我以為這件事已經公開了。」而謝金燕當晚更新限動，10個字搭配歌曲《欲哭無淚》，被聯想是回應利菁發言。

▲利菁受訪談謝金燕，脫口一個名字引發騷動，火速澄清道歉。（圖／翻攝自臉書）

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利菁在訪問中表示，她認為年輕時生孩子是一件好事，但對於孩子的父親身份，她坦言不清楚，並提到光是猜測謝金燕孩子的生父就已經耗費不少時間。她隨後直言：「我知道是誰」，並脫口說出名字，讓沈玉琳一時愣住，急忙緩頰：「這件事有確認過嗎？」利菁這才意識到自己失言，並懊悔地解釋自己是從新聞中得知的，並道歉稱：「我以為這件事已經公開了，對不起，謝金燕，我向妳道歉。」

謝金燕限時動態上傳一張舞台表演照，並配字「積極向上，姐姐不要害怕！」，同時搭配莎夏斯隆（Sasha Sloan）的歌曲《Too Sad To Cry》（欲哭無淚），被外界解讀為對利菁言論的回應。

▲謝金燕限動疑似回應利菁。（圖／翻攝自臉書）

謝金燕在2009年被爆未婚生子，對此曾回應「希望多給家人空間，能夠好好保護兒子」，當時孩子已經12歲，孩子生父至今成謎。她2022年出席《來吧！營業中》記者會時，被媒體問及兒子的185公分身高是否遺傳自她的優良比例。當時她以微笑帶過，表示「我不想回答耶」，隨即請修杰楷協助解圍。修杰楷幽默地表示自己180公分，王子則說「我快接近」，楊銘威也笑稱自己未達180公分，眾人巧妙化解。