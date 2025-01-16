專訪／金針菇爆錄《夜市王》回家拉肚子！　看1橋段當場泛淚「不捨吐心聲」

記者孟育民／專訪

長期旅居台灣的南韓YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」，以接地氣的生活影片累積超過131萬訂閱，近期更擔任《夜市王》的評審，人氣扶搖直上。節目本周六（18日）即將進行總冠軍，金針菇接受《ETtoday星光雲》專訪，分享錄影的心情，「美食本來就很主觀，我只擔心節目覺得我話說太少，我盡量讓自己一直講話，看他們要剪什麼內容，但他們很會，都剪很爭議的素材。」更笑說是娘娘建議節目組把評審剪的討厭一點，「我覺得大家有做到想做的事情，所以沒有關係。」

▲金針菇接受《ETtoday星光雲》專訪。（圖／記者周宸亘攝）

美食實境節目《夜市王》以台灣夜市攤販競賽為主題，開播後受觀眾喜愛。金針菇表示現場店家都很熱情，都會讓她外帶回家，不過她第一集錄影還沒習慣，竟導致身體不適應，「我吃很多雞排，吃那麼多雞排是我這輩子沒有過的經驗，回家直接拉肚子，但是吃的時候很幸福，可以吃還可以賺錢，後面就越來越習慣。」吃完雞排也讓她嘴巴破洞，不過她下秒笑說：「很痛但是好吃！」

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▲金針菇很享受錄影的過程。（圖／記者周宸亘攝）



問到最崩潰的一集，金針菇則坦言是臭豆腐，「真的太臭，我現在很喜歡吃臭豆腐，但那時候超級多間同時在炸，很像大型廁所，雖然很臭，不過吃的時候還是覺得好好吃，很佩服在夜市上班的阿姨阿伯。」而在錄創意料理那集，她也因為現場氣氛當場泛淚，「一中街那個管委會，她努力到現在，真的很感人，我真的很捨不得這個節目要結束了。」





▲金針菇感謝辛苦的製作同仁、參賽店家。（圖／記者周宸亘攝）

金針菇從第一集開始摸索，也跟著節目一同學習，直言比想像中難，「對我來說也是個挑戰，因為要在很短的時間評斷食物，也要想怎麼講。」由於她中文表達並沒那麼流利，每次錄影前都會特別做功課，希望可以表達的更完整，「我會去看台灣跟韓國食物的差別，像是鹽酥雞，看有沒有可以分享的橋段，但發現節目沒有要走這個路線，沒關係先準備，只要能多一個鏡頭都非常感謝。」更直言節目拍攝完全沒有SET過，只會在比賽當天看到參賽的店家，「會給我們小本本筆記，就會知道原來今天有這幾家。」

▲▼金針菇每次錄影都有特別做功課。（圖／記者周宸亘攝）



金針菇在節目中大啖美食，不過她反而瘦了2公斤，「其實我拍第一集最胖，後來想說要吃那麼多，一定要好好管理身材，所以我有認真飲食控制，為了《夜市王》，錄完一集可能一兩天會吃清淡一點。」對於即將迎來最後一集，她心中百般不捨，也希望未來還有機會可以參與更多台灣的節目。