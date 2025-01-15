楊繡惠籃籃成了蜂行者　如臨大敵驚聲尖叫

記者葉文正／台北報導

民視、八大《綜藝新時代》阿翔、籃籃、楊繡惠、馬國畢前往高雄阿蓮做職人體驗，一開場楊繡惠就要大家小聲一點，因為看到攝影班和工作人員穿的像太空人一樣，這次工作絶對不簡單！

▲籃籃幫忙採收蜂蜜。（圖／民視提供）

原來這次要體驗蜂農的工作，攝影班和工作人員都穿上了防護罩以防被蜜蜂叮，阿翔先質疑為什麼大家都穿只有藝人沒有穿，後來自問自答地說，因為藝人穿上會擋臉，就看不出誰是誰了，楊繡惠聽聞吐嘈阿翔說他不夠帥，有看到沒看到哪有差別？ 阿翔才苦笑的說大家不用擔心，今天職人說會保護大家。

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▲阿翔(左起)、楊繡惠、籃籃、馬國畢等一起搞笑。（圖／民視提供）

而且職人「王祈發」特別盛裝打扮在等待大家，一看到獲獎無數的職人，大家以為所謂的盛裝打扮就是職人身上揹著的得獎紅彩帶，職人才說盛裝打扮的不是他，是她女兒，而她女兒穿的服裝穿上和脫下就要一個多小時，讓大伙人充滿好奇前往一睹女兒盛裝風采。

▲三人面對採蜂蜜挑戰。（圖／民視提供）

一見到女兒的衣服，大家都驚叫連連，原來女兒「王俞絜」身上佈滿了約三十萬隻的蜜蜂簡直是蜜蜂人，14歲的女兒還是全台灣最年輕的蜂人表演者，為了要好好的訪問女兒，主持人請她先將蜂衣脫去，只見女兒用力一甩跳把身上的蜜蜂抖落，一動作後漫天的蜜蜂飛舞，嚇的藝人躲在大樹後面驚聲尖叫！女兒為了表演也難免被蜜蜂叮到，穿上蜂衣表演不簡單也非常辛苦，勇敢的傳承家業也獲得了藝人肯定的掌聲！

下一個工作要親近蜜蜂，因為年輕的蜜蜂還不會飛，如果離巢了只能用爬的回家，職人請藝人用手做為橋樑，讓地上滿滿的蜜蜂借用他們的手爬回家，藝人們沒人敢體驗，最後只能由猜拳輸了的阿翔來做，當滿滿的蜜蜂爬上阿翔手上時，只見阿翔嚇的表情猙獰直發抖，還發出嗯嗯的怪叫聲，不過在職人專業的指導下，讓阿翔安全下莊沒有被蜜蜂叮到！

採收蜂王乳時因為蜂王乳營養成份高，職人分享以前蜂王乳一斤要價一萬三，在當時可以買下他這片園區，雖然目前可以量產了但仍是要價不菲，知道其珍貴後，藝人也認真工作加緊收集蜂王乳；接下來採收蜂蜜時，職人分享蜜蜂知道花粉訊息時，回來會以跳舞的方式來分享給其他蜜蜂，擺動屁股來傳遞訊息，阿翔直說蜜蜂很有默契和我們主持群一樣：「如果繡惠姐用屁股寫字，我們也能知道她寫什麼！」

職人聽了後不相信，便和大家來了一場默契考驗，由楊繡惠用屁股寫字，猜錯的人要去做下一趴採蜂蜜的工作，楊繡惠搖搖屁股後，阿翔、籃籃和馬國畢果然和楊繡惠好默契，都猜出她寫的字，只有職人猜錯，職人只好摸摸鼻子拉著楊繡惠一起去做採蜜的工作。

藝人現場吃天然的蜂巢蜜讚不絶口，接下來將蜂巢片放進離心機裡所採出來的蜂蜜更是讓藝人大喊好好吃哦，職人說藝人吃的一湯匙，就是蜜蜂一生採的量，籃籃則說：「我們吃了蜜蜂的一生！」

蜜蜂要採一公克蜂蜜要採1500朵花，要採一公斤的花蜜要飛行五萬次將近440萬朵花，所以每一口蜂蜜都要很珍惜，而且蜜蜂回到蜂箱還要靠搧動翅膀來控制蜂箱溫度，從早到晚都不停歇的工作，讓阿翔笑著說今天的職人應該是蜜蜂才對，經過了一天大家也能了解蜂蜜的珍貴與蜂農的辛苦，實在不簡單！