獨家／阿緯復出遭女兒反對　批王子錄其他實境節目「都在假笑」

記者葉文正／台北報導

TVBS由棒棒堂王子、敖犬、阿緯、小杰、威廉與小煜主持的《來吧！哪裡怕》熱播中，其中最不需要在演藝圈證明自己的，自然是點點心老闆阿緯，他在接受專訪時表示，目前小孩大的7歲，小的5歲，結果他說最反對他回到演藝圈的，竟然是女兒不是他老婆。

▲阿緯老婆錢文儀擔心他太OVER。（圖／錢文儀提供）

阿緯表示，當初威廉在提這節目的時候，「我沒有拒絕，因為我認為成功的機率很低，謝謝T台全力支持，圓了威廉當製作人的夢想，也是經過一番努力，才點頭答應做。」

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▲阿緯認為王子在其他節目都是假笑。（圖／記者湯興漢攝）

阿緯也感嘆，長期沒在這圈子，已經都是正常的生活與作息，突然回去不太適應，時間上有限制還有本業，還要照顧小孩，幸好他們已上學，他們花很多時間跟我溝通配合。

▲阿緯提到大家跟敖犬的心結。（圖／記者湯興漢攝）

但他也提到重回演藝圈兒女的反應：「我喜歡跟兒女一起看，讓他們看到不一樣的爸爸，平常跟他們相處就很白爛，像朋友聊天，也會講有趣的話，我認為生活是可以輕鬆有趣的，錄的好不好他們也會虧我，兒子也很喜歡我們丟羽毛球，當時我接到威廉鼠蹊部，我們一起重複看了很多次，女兒也喜歡部分片段，看到爸爸最真實一面，太太因不想要我太OVER，也會一起看。」

▲阿緯是點心王國的負責人。（圖／記者湯興漢攝）

對於復出演藝圈，阿緯擔心的是，可能會蠻長時間不在小孩身邊，「我五六日一定要陪小孩，所以小孩反對我去錄影，因為我可能不能在家睡覺，女兒就反對，真的錄了，他們就不反對了，但我去泰國他們就會念，他們也會想要玩，很好玩。女兒沒有把我當成演藝工作者。」他也跟太太說這次錄影是很值得回憶的事情。

▲阿緯認為現在是以事業跟家人為主。（圖／記者湯興漢攝）

他透露老婆一半支持他錄節目，一半是小心，「她怕我太超過，她叫我講話要留情面，但她很喜歡我把敖犬包三千六的事情講出來，小朋友的同學也會有媽媽在看，所以我們也避免不要太色太髒，因無法勝任家長會長，所以完全沒有想要去家長會這件事。」

▲阿緯等六棒看昔日報導頗有感觸。（圖／TVBS提供）

第一集錄出來，阿緯很感謝TVBS，因為我已經失去做自己的那種夢想，「但事實證明我還是有童心，因為我狀態若有老闆的話，很難有那種氛圍，雖然我們感情已經沒有那麼好，但默契還是好，大家是發自內心在笑，我看過王子上其他實境節目，根本都是假笑，這次他髒話也飆得出來，把自己融入在六人之一，玩的時候就沒有包袱。」

阿緯說，六棒原本要挑戰危險的搶孤，但的確時間上配合跟訓練不夠，真正的危險都是用玩的方式，「搶成功也是求勝心很強，不斷挑戰，第一次參加就可以第二名，就差一點點，看到其他挑戰的人每年參加，我們心態就是既然下去玩就要到最好。私下錄影沒有把自己當成老闆跟爸爸，大家也都是。」

阿緯也被問到王子的神祕戀情，他笑說：「我跟他說，若被拍到三次就要承認，他現在雖沒有跟我們講是跟誰再一起，但錄影當下他一直在傳訊息，事出必有因，他怕我們不小心走漏風聲，所以他也很提防。」

直到現在，阿緯還有海外粉絲定期每一年都會來台灣兩三次，香港跟新加坡都有，「錄節目也有香港粉絲送我禮物，我不是希望有很多粉絲跟隨，也不想偶像化，但他們讓我很感動，是我美好的回憶，是我的老朋友。」

而他也說孩子們有喜歡的藝人，但都是長輩，「我女兒喜歡周杰倫，我也帶她去聽演唱會，也都會去看林宥嘉，他們也喜歡動力火車，《恩為我認識的就是這些資深的朋友。」

他說「點點心」經營九年算穩定，門市都陸續擴展，今年將要破30間門市，有八百員工，還笑威廉沒有粉絲，「他只有婆媽族都認識他，我們去南部發現這點，但是還是沒有折扣，而且他一直情勒我，我的確有可能沒辦法參加，他又去情勒我老婆，如果是為了賺錢，再玩一次我可以當嘉賓，的確是被他情勒成功了。」

阿緯也坦承，敖犬跟大家都有心結，過去曾意見分歧，但一起工作後，當下沒有分歧，或許心裡面都對他有意見，現在卻又玩在一起，這情況有點像家人，家人也會吵架跟離家出走，「我跟敖犬不是家人，但湊在一起就會回到以前狀態，謝謝我老婆跟團隊給我機會再年輕一次，跟其他兄弟玩一波，也很期待演唱會，節目是最適合我的，因為我們是最青春最白爛的團體。」