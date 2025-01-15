記者吳睿慈／綜合報導

人氣戀愛實境秀《單身即地獄4》於14日開播，本季找來外貌出眾的男、女嘉賓，不少都是觀眾熟悉的面孔，並非以素人為主。其中，女嘉賓李時安介紹自己為「模特兒」，但其實是偶像練習生出身，她曾經參加過《偶像學校》、《PRODUCE 48》，歌手夢碎後，她轉戰其他領域，令許多粉絲驚訝不已「完全變了一個人」。

▲《PRODUCE 48》時安現身《單身即地獄4》嚇壞眾人。（圖／翻攝自Netflitx）



李時安分別在2017年、2018年參加過《偶像學校》與《PRODUCE 48》，懷有歌手夢的她，以偶像練習生身份參與節目，其中後者節目《PRODUCE 48》又與IZ*ONE的張員瑛、宮脇咲良、金采源、金玟周、曹柔理、權恩妃等人是同期，她當時隸屬於Stone Music娛樂，雖只有9個月練習期，但仍令觀眾留下深刻印象，只可惜最終於30名止步。

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▲▼時安參加過《PRODUCE 48》跟IZ*ONE同期。（圖／翻攝自IZ*ONE官方IG、《PRODUCE 48》）



相隔近7年，李時安這段期間轉戰成為「模特兒」，在螢幕前消失許久，突然現身於《單身即地獄4》，馬上就被觀眾認出身份，而她過去稚嫩的外表消失，多了點成熟小女人的韻味，美麗外貌令大批粉絲直呼「變超美」、「完全沒認出她」、「原來她後來去當模特兒了」。

▲《單身4》每位嘉賓都大有來頭。（圖／翻攝自Netflix）



《單身即地獄4》每位嘉賓都大有來頭，其中包含新生代演員金珉楔（音譯：김민설，Kim Minseol）曾演過《美男堂》，以及新人演員裴智妍（音譯：배지연）曾參演歌手JAEHA的歌曲MV。男嘉賓金泰焕、張泰悟、陸俊諝等人也都參演過戲劇，或者過去曾出演其他檔熱門實境秀。