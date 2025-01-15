年度最大咖尾牙盛會！動力火車、林宥嘉、曾沛慈到齊　《魷魚》她也來了

記者吳睿慈／台北報導

華研國際1月14日舉辦旺年會，華研國際及關係企業藝人齊聚一堂，包括動力火車、林宥嘉、陳小霞、王治平、曾沛慈、李友廷、木木（林葦妮）、77Ke 柯棨棋、JUD 陳泳希、沒有才能、黃祝賢儒、babyMINT、+How李家皓、郭幼康、LaDY、言菱、鄭馥儀，共同慶祝新年的到來。場上，babyMINT更扮成當紅韓劇《魷魚遊戲》裡的角色「英熙娃娃」，現場氣氛熱鬧歡愉。

華研旺年會主題為「賀歲金蛇福滿家，蛇麼攏毋驚」，主題色是金色、金黃色，邀請大家發揮創意Dress Code，曾沛慈毫無偶包，扮成了炸蝦，祝福大家2025年「炸起來嚇嚇叫」；去年扮成大亨堡吸引眾人目光的木木（林葦妮），今年則穿上啤酒裝，她解釋道：「旺年會是一個互相祝賀、表達感謝，敬酒乾杯的歡樂場合，我直接打扮成啤酒，歡迎大家來跟我乾杯！」

▲babyMINT扮成《魷魚》的「英熙娃娃」。（圖／華研國際提供）



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新時代顛覆系女團babyMINT裝扮同樣顛覆大家想像，打扮成《魷魚遊戲》當紅角色「英熙娃娃」，笑說：「請各位繃緊神經，千萬不要輕舉忘動！babyMINT就要BIU進你的心！」JUD 陳泳希裝扮成一根香蕉，希望華研的大家案子都能成「蕉」。

▲曾沛慈以炸蝦之姿現身尾牙。（圖／華研國際提供）



「影歌雙棲女神」曾沛慈2024年加入華研，不只入圍了第61屆金馬獎最佳女配角獎，演出的影集《太太太厲害》也受到好評，2025年的她會更專注地在音樂方面的呈現，透露專輯已進入收歌階段，「很期待這張專輯的樣子，也很希望儘快也以演唱會的形式和大家見面。」另一位女神郁可唯則在2024年順利收官首次個人巡迴演唱會，並發行了第八張全新專輯《我怪》，表示已經在籌備2025全新的演唱會：「期待能去到更多不同的地方，用歌聲和大家一起創造更多美好的回憶。」

▲動力火車回顧2024年感謝歌迷的支持，盼2025年與歌迷更頻繁互動。（圖／華研國際提供）



動力火車2024年專注於「都是因為愛 世界巡迴演唱會」，以及發行了第11張原創專輯《結伴》，邀請了玖壹壹、JJ 林俊傑、告五人、九澤CP、麋先生等華語樂壇重量級嘉賓合作，創造一波又一波的話題，「2024年對我們來說是相當充實的一年，有演唱會、有新專輯，還有很多跟大家見面的演出機會，很謝謝他們的支持；2025年，我們會持續地保持身體健康，然後把握每一次演出唱歌給歌迷朋友聽的機會，也希望大家都能健康平安。」

▲林宥嘉2024年是收穫滿滿的一年。（圖／華研國際提供）



林宥嘉於2024年發行了睽違8年的第六張專輯《王 Love, Lord》，吸引大量歌迷及樂評關注，在華語音樂圈掀起討論，專輯收錄了10首不同面向、皆以「愛」作為核心貫穿的歌曲，甫發行即迅速攻佔數位平台與實體銷售排行榜冠軍。去年年底，總共81場的林宥嘉「idol世界巡迴演唱會」在吉隆坡完美收官，他感性說道：「謝謝參與過這場演唱會的每個你。」而由林宥嘉作曲、Bii畢書盡演唱的〈跟自己說再見〉已於1/14數位發行，林宥嘉呼籲歌迷一定要去聽：「我非常喜歡這個作品，希望歌迷可以趕快學會一起唱。」另外，腦中滿滿音樂的他，在旺年會當天仍展現對於音樂工作的認真與專業態度，在留下給大家的新年祝福紅包後，便先行離開去進行其他音樂製作工作。

2024年，華研國際由動力火車、林宥嘉、郁可唯、曾沛慈等歌手領軍，在全世界共30城市，舉辦了超過60場演唱會，旗下多組藝人也在2024年發布了新作品，展現滿滿的音樂能量，2025年也持續會有海外演出的安排，與世界各地的歌迷朋友見面。