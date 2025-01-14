英國巨星來台機場「狂飆髒話、失控暴衝」　24年後真正原因曝光！

記者黃庠棻／台北報導

超豪華音樂電影《更好的人》以英國流行樂巨星羅比威廉斯（Robbie Williams）充滿爭議的人生故事改編，將於1月17日全台盛大上映。早年脾氣火爆的羅比宛如「英國89」，除了曾多次嗆聲「綠洲合唱團」（Oasis）的連恩蓋勒格（Liam Gallagher）出來「拳上」，也曾於2001年來台開唱時上演機場衝突，多年後他已與連恩泯恩仇，當年來台的衝突原來也事出有因。

▲電影《更好的人》改編自巨星羅比威廉斯的故事。（圖／台北双喜電影發行股份有限公司提供）



電影《更好的人》昨（13）日在台舉辦特映，獲得媒體及影評人好評力推，羅比展現自我過往，不僅真誠且毫無保留，歌舞場面更是娛樂性十足，一首接一首的動聽金曲也讓不少觀眾在戲院忍不住想跟著唱，敲碗「K歌場」。

羅比對感情的後悔與省思，還有闡述起與父親的關係相當動人，最終與自我和父親的和解更逼出觀眾感動的淚水，被讚「滿滿的洋蔥，沒想到會看到哭！」知名影評人膝關節更分享「非常優秀的劇本還有華麗歌舞，如果你剛好是Take That當時的歌迷，你會對上半場如數家珍。投入感百分百，假設你不是也無妨，後面真是非常非常動人。我從來沒想到會聽某首歌落淚。」

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▲電影《更好的人》改編自巨星羅比威廉斯的故事。（圖／台北双喜電影發行股份有限公司提供）



特映會更邀請到當年羅比來台開唱時，曾與他合作的新加坡商blackx國際玄樂聯合創始人，躍耳娛樂執行長吳佳倫現身說法。2001年10月羅比來台開唱時，吳佳倫擔任英國科藝百代EMI Music Asia亞太區行銷副總，除了見證羅比從「接招合唱團」單飛後的大起大落，也現場直擊了羅比來台發生的機場衝突。

▲吳佳倫現身電影《更好的人》特映場。（圖／台北双喜電影發行股份有限公司提供）



當時機場安檢與現在大不同，經常會發生國際藝人抵台後毫無心理準備就面對媒體大陣仗，羅比也不例外。吳佳倫回憶，當時羅比與團隊抵台後，場面相當混亂，有不少推擠的情況，當年的報導提到羅比在機場狂奔，其實是因為現場秩序太亂，加上他胃不舒服又牙痛，見狀只好越走越快，最後甚至用跑的，然後媒體展開追逐，就演變成了「壞小子大鬧機場」。



當時，就連羅比在被海關驗證件，不少攝影也在他正面猛拍，羅比之後更出言以「F」開頭的字眼問候眾人，工作人員只好在他每說一次、就接著道歉。不過雖然有抵台時的意外插曲，吳佳倫表示，休息一晚的羅比身體狀況轉好，上工依舊保持良好的工作狀態「但前一天的事情發生就發生了，也有很多不理解留在那裡了。」

▲電影《更好的人》改編自巨星羅比威廉斯的故事。（圖／台北双喜電影發行股份有限公司提供）



吳佳倫也說道，在自己的工作生涯中見證了羅比10年「我見證了他的高光時刻，他非常有才，雖然他有點過動、好動、不按牌理出牌，但他的工作狀態是好的，尤其《Rock DJ》算是奠定了他的另一個里程碑。」當時EMI甚至促成羅比和林憶蓮合作，由她演唱中文版《Better Man》，讓羅比很開心自己的歌曲有了中文版，更為此錄ID介紹與推薦。

▲電影《更好的人》改編自巨星羅比威廉斯的故事。（圖／台北双喜電影發行股份有限公司提供）



至於電影《更好的人》讓吳佳倫印象最深的，還是關於歌曲《Better man》的部分，他說看到羅比說著自己想做一個「更好的人」，讓他有些感傷「原本聽起來是情歌，但歷經這麼多年，有了歲月的痕跡，感覺也很不一樣。」他說對於可以跟羅比共事感到很驕傲「尤其在亞洲協助了一個巨大成功、盡到專業團隊的責任，這個電影只有他可以想出這個idea，他有個黑暗面只有他自己知道，現在看到他的人生都圓滿了，也成為一個名副其實的better man（更好的人）。」



過去除了表演風格大膽前衛、態度桀驁不馴，羅比也曾多次嗆聲宿敵「綠洲合唱團」的連恩蓋勒格乾脆出來「釘孤支」，對比近年不少網紅一言不和就邀「拳上」一決高下，羅比堪稱「拳上始祖」之一，尤其連恩也有出現在電影《更好的人》中，讓羅比笑言「我不知道連恩對於自己出現在電影中會有什麼反應，這將會很有趣！」

▲電影《更好的人》改編自巨星羅比威廉斯的故事。（圖／台北双喜電影發行股份有限公司提供）



但正如同羅比隨著時間過去的轉變，近年他和連恩似乎放下了過去的不和，連恩曾看到羅比談到自己與憂鬱症抗爭的經歷後，主動在社群表達關心，還送上愛與祝福，希望羅比和家人一切安好。」羅比去年也對於連恩與哥哥諾爾上演「綠洲合唱團」世紀大和解相當興奮，還稱這場重聚是「對我們國家來說的一次治癒時刻」。究竟發生了什麼事情讓羅比有這些性格上的轉變，觀眾可以從電影《更好的人》中一探究竟。



《更好的人》斥資35億台幣，邀請全球頂尖的視覺特效團隊，打造如夢似幻的舞台場景與細膩的動畫細節。這部長約135分鐘的電影，等於每秒花費43萬的製作成本，不僅突顯影片的精緻與用心，更讓這部電影成為音樂傳記片的新標竿。