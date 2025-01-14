Yuri告別5年樂天女孩「依然陪大家」　IG鬆口下一步動向

記者王靖淳／綜合報導

樂天桃猿球團為迎接即將到來的新球季，進行啦啦隊的調整，並正式公布「樂天女孩Rakuten Girls」的新成員名單，表示阿布舞、Yuri、菲菲、心韻、雅涵、慧慧、凱莉絲與十元將離隊。為此，Yuri事後透過社群感性發聲，「2025全新的開始，我依然在這陪著大家，繼續大步向前邁進。」似乎暗示個人下一步動向。

▲Yuri將離開樂天女孩。（圖／翻攝自Instagram／xx15995）

Yuri表示自己在2019年加入樂天桃猿啦啦隊，至2024年結束這段難忘的旅程。Yuri特別感謝樂天球隊給她的機會和美好時光，球隊帶給她的所有成長與快樂回憶表達由衷的感激之情，「這個地方帶給我好多難忘回憶與成長，謝謝樂天桃猿帶給我的一切！很幸福、很美好，更要感謝球迷與粉絲們一路以來的支持和陪伴！」

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Yuri透露，每次站在應援台上，看到球迷們的熱情支持，都讓她感受到莫大的動力與支持。她對粉絲的支持表達深深的感激，認為粉絲是她精神上的重要支柱，無論是在歡笑或是淚水中，粉絲的掌聲和鼓勵都是她前進的力量來源。Yuri特別提到，因為有了球迷們的支持，她才能不斷進步並在舞台上越發自信。

▲Yuri發文告別樂天。（圖／翻攝自Instagram／xx15995）

最後，Yuri坦言雖然對離開樂天感到不捨，但她承諾未來無論身在何處，都將持續熱愛表演並不斷努力，「未來不管在哪個舞台，我都會一直熱愛表演，繼續努力下去。」她期待將樂天桃猿的祝福帶進自己的未來旅程，並鼓勵粉絲們繼續為棒球與選手加油，「我也帶著球團的祝福，邁向未來的旅程～請大家繼續為選手們加油，繼續一起熱愛棒球。」