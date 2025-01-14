9m88開唱「台下全是大咖男女神」！　馬念先竟鬆口洩「怪癖」

記者蔡琛儀／台北報導

9m88近日一連兩周在北、中、南的三場巡迴個唱，演唱會名稱以「我只想唱歌給你聽」為主軸，9m88將整場內容化為一大封文情並茂的「情書」，將自己私密的心情手札拆解為三段式主題VCR，透過出道以來的22首創作精選穿插其中，讓台北場共吸引了近2000位爆滿歌迷支持，包括楊祐寧夫妻、楊謹華、ØZI、黃宣、李沐都前來欣賞演出，現場眾星雲集。

▲9m88演唱會邀請馬念先擔任嘉賓。（圖／KKLIVE X 爵士寶貝提供）

9m88本次兼任演唱會創意總監，從曲目、表演內容、視覺皆準備滿滿的驚喜獻歌迷，還請到馬念先擔任嘉賓，在演唱會上「再續前緣」高唱〈你朝我的方向走來〉掀全場高潮，卻意外抖出馬念先愛cosplay扮光頭的「嗜好」。馬念先則笑說：「其實我今年來想扮成『黃宣』！然後唱〈怪天氣〉，就算唱壞出錯了，也不用算在我身上！」此話一出讓全場笑歪。

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在演唱會上，9m88展現了其多才多藝的一面，不僅「邊唱邊穿」還「邊唱邊脫」秀出不為人知的才藝，成了最佳賣周邊商品sales，還趁機「當面」感謝為自己周邊商品跨刀擔任模特兒的楊祐寧。9m88也在演唱會上首唱了新歌〈我只想唱歌給你聽〉，這首歌其實代表著自己近期的心情寫照，「過去的我是拼命三娘，但新的一年我希望能學會『放過自己』！」她透露自己其實有一陣子沒去健身房、也沒在飲控，「已經2025年了，要學會放過自己，世事難料，生命有很多未知數，希望能跟大家共勉，要放手去享受很多生命裡的美好！」

▲▼9m88演唱會擔任創意總監。（圖／KKLIVE X 爵士寶貝提供）

演唱會最後，9m88帶動全場唱跳唱經典歌〈Aim High〉與現場近2000名爆滿歌迷尬跳手指舞，搭配身後第一次曝光的生日高空彈跳初體驗Vlog影片，營造滿載的歡樂氣氛，並期許跟大家一起在新的一年越飛越高，讓這場演唱會堪稱是9m88送給歌迷最好的2025新年禮物。