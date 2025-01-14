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才說沒聯絡！柯佳嬿40歲生日趴「許光漢現身」　網哭：夢回想見你

記者黃庠棻／台北報導

女星柯佳嬿在2017年嫁給坤達，不過夫妻倆的生活始終相當低調，鮮少在公開場合曬恩愛，多數都在網路上隔空放閃，而她在10日度過40歲生日，老公雖然要唱尾牙不能跟她一起度過，但仍提早送上生日禮物祝賀，當晚她與一群圈內外好友一同慶祝，沒想到正在當兵的許光漢也驚喜出現。

▲柯佳嬿出席「NewBalance型聚此刻 潮玩新年」活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯佳嬿10日度過40歲生日。（圖／記者林敬旻攝）

柯佳嬿10日度過40歲生日，前一天出席記者會時就透露當晚會跟一群好友吃飯慶祝，果不其然當晚眾星雲集，演藝圈好友包含張榕容、劉以豪、李沐、程予希、傅孟柏、大文、大鶴、姚愛寗等人都到場祝賀。老公坤達雖然沒到場，但也罕見發出合照放閃，寫下給她的祝福「生日快樂，平安健康開心」。

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▲坤達放閃柯佳嬿。（圖／翻攝自FACEBOOK／謝坤達(KunDa)唯一官方粉絲專頁）

▲坤達放閃柯佳嬿。（圖／翻攝自FACEBOOK／謝坤達(KunDa)唯一官方粉絲專頁）

不僅如此，柯佳嬿40歲生日趴的現場照也在這幾天陸續曝光，與她在電視劇《想見你》結緣的大文就在社群網站上曬出該劇演員合體的照片，沒想到許光漢也在其中，戴著口罩與帽子站在最後一排低調入鏡，另外《想見你》的其他演員大鶴、章廣辰也都一同現身，可見劇組過了好幾年，感情依舊深厚。

▲許光漢現身柯佳嬿生日趴。（圖／翻攝自Facebook／大文）

▲許光漢現身柯佳嬿生日趴。（圖／翻攝自Facebook／大文）

事實上，柯佳嬿在生日前一天出席運動品牌記者會，被問到近期是否有跟許光漢聯繫時，僅低調回應「最近都沒有聯絡」，還開玩笑說本來要去懇親，沒想到現在「懇親日」已經取消。怎料到了生日當天，許光漢低調出席柯佳嬿的生日趴，讓網友紛紛留言「夢回想見你」、「好可愛的大家」、「黃雨萱跟李子維合體了」。

▲許光漢現身柯佳嬿生日趴。（圖／翻攝自Facebook／大文）

▲許光漢現身柯佳嬿生日趴。（圖／翻攝自Facebook／大文）

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柯佳嬿, 許光漢

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