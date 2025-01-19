小孟老師／1月19日星座運勢　射手清理內在情緒

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：成功來自模仿
感情：成為對方依靠
財運：建立財務習慣
幸運色：亮紅色
貴人：水瓶
小人：處女
工作：減少損失風險
感情：感情發展迅速
財運：投資財源不斷
幸運色：咖啡色
貴人：處女
小人：水瓶
工作：市場推廣策略
感情：體貼討好伴侶
財運：意外收穫財富
幸運色：玫瑰色
貴人：獅子
小人：雙魚
【土象星座】
工作：建立風險控制
感情：拒絕相親模式
財運：深入研究行業
幸運色：大紅色
貴人：雙魚
小人：巨蟹
工作：推動促進發展
感情：完整呈現情緒
財運：長期財務穩定
幸運色：灰色
貴人：天秤
小人：雙子
工作：開拓新的商機
感情：關愛相隨幸福
財運：適時回流資金
幸運色：紫色
貴人：巨蟹
小人：天蠍
【水象星座】
工作：投資綠色環保
感情：異性緣很不錯
財運：財富好運連連
幸運色：銀色
貴人：魔羯
小人：天秤
工作：提高運輸效率
感情：珍惜短暫浪漫
財運：大筆財富降臨
幸運色：大紅色
貴人：牡羊
小人：射手
工作：愛上這份工作
感情：可以自由自在
財運：善於利用時間
幸運色：卡其色
貴人：射手
小人：獅子
【火象星座】
工作：創新商業模式
感情：經典浪漫綿延
財運：積極掌握資訊
幸運色：藍色
貴人：金牛
小人：魔羯
工作：聚焦客戶價值
感情：溫馨甜蜜相伴
財運：收入高速增長
幸運色：玫瑰色
貴人：雙子
小人：金牛
工作：進行市場研究
感情：清理內在情緒
財運：發展個人品牌
幸運色：大紅色
貴人：天蠍
小人：牡羊
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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