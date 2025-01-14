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一線女星求上位「睡遍全劇組」！影帝證實：只要男生都可以

演員吳啟華曾透露某影后級女星曾經為了上位，不惜陪睡全劇組男工作人員。（示意圖，pixabay）

▲狄志為爆料某女星為求上位，給全劇組男生房間號。（示意圖，pixabay）

圖文／鏡週刊

演藝圈的潛規則傳聞不斷，但真相往往撲朔迷離，只有當事人最清楚事情的真相。媒體人狄志為近日在《命運好好玩》節目中爆料，香港男星吳啟華曾透露，有位一線女星為了爭取角色，不惜用「陪睡」的方式換取機會，主動提供房號誘惑劇組人員。

名嘴狄志為在節目上重提香港影帝馬國明和吳啟華2020年受訪分享的演藝圈潛規則經驗。馬國明透露遇過女星主動邀請開房，當時擔心被誣陷「下套」而拒絕；吳啟華則聽聞更勁爆的消息，某位一線女星的行徑令人瞠目結舌，幾乎睡遍全劇組。

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演員吳啟華爆料，某位影后級女星為了上位不擇手段，主動向劇組男性成員透露自己房號誘惑，「她還沒有變一線的時候，為了要變成一線，劇組燈光、導演、副導、收音的、管衣服的，只要是男生（都可以）」，不惜陪睡換取機會。

吳啟華在節目上的一句「影后級人物」彷彿丟下了一顆震撼彈，引發網友瘋狂猜測，最終將矛頭指向某位女藝人，讓當事人深陷輿論風暴，被指涉的女星因此要求吳啟華道歉，「你這樣亂影射，網友都說是我」。吳啟華事後道歉時辯稱，只是為了配合戲劇宣傳的玩笑話。但是，狄志為則表示：「圈內的人都知道該女星的確是為了上位，可能沒有先前傳聞那麼誇張，但確實睡了很多人。」


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