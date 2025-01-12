記者吳睿慈／台北報導

金曲歌后Karencici林愷倫全新專輯《Made For You》已在各大數位音樂平台全面發行。她為新作品展開特別企劃，24小時馬拉松式為歌迷上演最寫實的「Karencici的一天」，把家中沙發、電視等搬到信義區，只有上廁所、洗澡、刷牙洗臉回家，沒多久便換上睡衣返回原地，就連睡覺時都在現場，她12日笑喊：「超多人看我睡覺，過程就是盡量逼自己入睡，還好我睡覺不太會動，我就往裡面躺，不敢往外躺。」

▲Karencici挑戰24小時在玻璃屋裡與粉絲互動。（圖／翻攝自Karencici IG）



Karencici在信義區挑戰24小時過一日，她坦言「進駐時壓力滿大，這幾天又遇到寒流、下雨，其實很怕現場沒人，結果一到現場超多人很開心」，她不停與觀眾親切互動，就連睡覺時都待在該空間入睡，只是來來去去的路人很多，週末還有喝醉的路人，她表示「本來門沒鎖，後來反鎖，怕有人闖入。」直到凌晨3點才睡著，且過程中一直都有觀眾在外陪伴，所以不覺得害怕。這次的挑戰也有不少後記曝光，巧遇路人直呼「Karencici真的在裡面睡覺」、「本人超美超活潑」，給予滿滿稱讚。

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是否會在體驗第二次？Karencici笑喊：「自願的話，這一次就夠了。」挑戰中最難的是三餐，她靠外送解決，怕跑廁所也不敢喝太多水，身為內向型I人的她，直呼困難「要這樣子傍晚6到12點幾乎沒有停止的講話，我有盡量很E人（外向型人格）」。

▲ØZI現身為Karencici慶生。（圖／翻攝自Karencici IG）



特別的是，1月12日也是Karencici生日，她在凌晨12點時，與現場所有圍觀歌迷一起吹蠟燭切蛋糕，就連家中的愛犬也到現場團聚，她許下願望：「希望所有人身體健康、第二個是大家都開心！」最後一個願望則留給自己。而昨晚好友閻奕格更驚喜探班，兩人一起跟在屋外的歌迷互動，讓Karencici說：「這行程已經比我在家還要忙了！」

▲Karencici這次專輯合作ØZI新歌。（圖／翻攝自Karencici IG）



另外，她這次在專輯中與ØZI合作新歌〈Say It To My Face〉，融合了Rock與Pop元素的歌曲，以幽默風趣的方式回應酸民的評論，用音樂展現輕鬆自信的態度，既有力量又充滿反擊的巧思。ØZI於12日下午現身替場外的媒體及觀眾開箱玻璃屋，也一起介紹起屋內的周邊商品。

▲Karencici活動預計在12日傍晚6點正式劃下句點。（圖／翻攝自Karencici IG）



此次「Made For You 24 Hours With Karencici」在12日傍晚6點正式劃下句點，經過這次特別企劃，Karencici表示期待未來有更多好玩的企劃能再邀約大家再度共襄盛舉，也希望很快以演唱會的形式與歌迷相見。