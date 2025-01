記者吳睿慈/台北報導

金曲歌后Karencici林愷倫全新專輯《Made For You》已在各大數位音樂平台全面發行。她為新作品展開特別企劃,24小時馬拉松式為歌迷上演最寫實的「Karencici的一天」,把家中沙發、電視等搬到信義區,只有上廁所、洗澡、刷牙洗臉回家,沒多久便換上睡衣返回原地,就連睡覺時都在現場,她12日笑喊:「超多人看我睡覺,過程就是盡量逼自己入睡,還好我睡覺不太會動,我就往裡面躺,不敢往外躺。」

▲Karencici挑戰24小時在玻璃屋裡與粉絲互動。(圖/翻攝自Karencici IG)



Karencici在信義區挑戰24小時過一日,她坦言「進駐時壓力滿大,這幾天又遇到寒流、下雨,其實很怕現場沒人,結果一到現場超多人很開心」,她不停與觀眾親切互動,就連睡覺時都待在該空間入睡,只是來來去去的路人很多,週末還有喝醉的路人,她表示「本來門沒鎖,後來反鎖,怕有人闖入。」直到凌晨3點才睡著,且過程中一直都有觀眾在外陪伴,所以不覺得害怕。這次的挑戰也有不少後記曝光,巧遇路人直呼「Karencici真的在裡面睡覺」、「本人超美超活潑」,給予滿滿稱讚。

[廣告]請繼續往下閱讀...

是否會在體驗第二次?Karencici笑喊:「自願的話,這一次就夠了。」挑戰中最難的是三餐,她靠外送解決,怕跑廁所也不敢喝太多水,身為內向型I人的她,直呼困難「要這樣子傍晚6到12點幾乎沒有停止的講話,我有盡量很E人(外向型人格)」。

▲ØZI現身為Karencici慶生。(圖/翻攝自Karencici IG)



特別的是,1月12日也是Karencici生日,她在凌晨12點時,與現場所有圍觀歌迷一起吹蠟燭切蛋糕,就連家中的愛犬也到現場團聚,她許下願望:「希望所有人身體健康、第二個是大家都開心!」最後一個願望則留給自己。而昨晚好友閻奕格更驚喜探班,兩人一起跟在屋外的歌迷互動,讓Karencici說:「這行程已經比我在家還要忙了!」

▲Karencici這次專輯合作ØZI新歌。(圖/翻攝自Karencici IG)



另外,她這次在專輯中與ØZI合作新歌〈Say It To My Face〉,融合了Rock與Pop元素的歌曲,以幽默風趣的方式回應酸民的評論,用音樂展現輕鬆自信的態度,既有力量又充滿反擊的巧思。ØZI於12日下午現身替場外的媒體及觀眾開箱玻璃屋,也一起介紹起屋內的周邊商品。

▲Karencici活動預計在12日傍晚6點正式劃下句點。(圖/翻攝自Karencici IG)



此次「Made For You 24 Hours With Karencici」在12日傍晚6點正式劃下句點,經過這次特別企劃,Karencici表示期待未來有更多好玩的企劃能再邀約大家再度共襄盛舉,也希望很快以演唱會的形式與歌迷相見。