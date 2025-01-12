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主持節目遭排擠！「任毒蛇爬入褲」陳宥心事後被冷凍…幕後黑手是她

記者陳芊秀／綜合報導

女星陳宥心在2019年與專科醫師林暘朝結婚，並於2022年喜迎女兒出生，升格一家三口。她過去以藝名「宣宣」主持靈異節目打開知名度，近日上談話節目驚吐當年錄影曾遭排擠，引發網友議論。

▲▼陳宥心自爆主持外景節目遭排擠黑幕。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼陳宥心自爆主持外景節目遭排擠黑幕。（圖／翻攝自YouTube）

▲陳宥心與另一位女藝人主持外景節目做危險實驗，測試毒蛇是否怕石灰粉，只見對方狂尖叫。（圖／翻攝自YouTube）

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演藝圈爭位生死鬥在台灣真實發生。陳宥心透露，過去曾擔任某靈異節目的外景主持，因為收視率還不錯，另一台的同性質節目不敵競爭收掉，該節目的外景主持人後來與她一起擔任外景主持，某集節目要做危險實驗，測試毒蛇是否害怕石灰粉，她與另外一位女主持身處一個房間，要站在石灰粉圈圈內，接著響尾蛇、眼鏡蛇丟到房間，只見蛇群穿越石灰粉爬過腳邊，更鑽進褲子內，她當時穿平底鞋，身邊的女主持穿高跟鞋頻頻尖叫猛踩地，她苦勸不要大叫。

事後陳宥心發現節目錄影一事見報，而且電視台被控草菅人命，而她連續數集沒有在節目出現，疑似被冷凍。她驚覺有異打電話去報社問記者，當時劈哩啪啦說了些很「大哥」的話，最後對方坦白告知是另一位外景女主持爆料，對方稱「因為她想把妳擠掉，她想要上主位，她要成為那個外景節目的女主持人」。

▲▼陳宥心自爆主持外景節目遭排擠黑幕。（圖／翻攝自YouTube）

▲陳宥心事後有幾集沒出現疑似被冷凍，一追查才知有人爆料為擠下她。（圖／翻攝自YouTube）

陳宥心提及這個節目往事距今已經將近20年。而她回顧這段錄影事件後，火速引發網友揣測。

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