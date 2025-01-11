朱栢康《破·地獄》入圍亞洲電影大獎　將和李康生爭獎「很夢幻」

記者蕭采薇／台北報導

以香港殯葬儀式為背景的話題電影《破·地獄》打破多項香港電影票房紀錄，在香港賣破億6台幣，台灣票房也衝破1800萬台幣。第18屆亞洲電影大獎10日公布入圍名單，《破·地獄》一口氣入圍最佳男主角、最佳男配角及最佳原創音樂3大獎，飾演第三代「喃嘸師傅」的朱栢康，搶下最佳男配角入圍席次，要和金馬影帝李康生等勁敵PK，讓他直呼「很夢幻」。

▲朱栢康為了揣摩《破‧地獄》角色，做了不少功課。（圖／MOM production limited提供）

舞台劇演員出身的朱栢康入行多年，曾以《金都》入圍第56屆金馬獎最佳男主角，近年電影產量豐厚，包括《九龍城寨之圍城》、《但願人長久》、《誤判》等夯片都能看到他亮眼演出。他這次在《破·地獄》飾演許冠文兒子，承繼衣砵成為第三代喃嘸師傅，卻心不在此，和父親衝突不斷，角色充滿挑戰，片中和妹妹齊為父親「破地獄」的戲，感動不少影迷。

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▲朱栢康在《破‧地獄》飾演第三代「喃嘸師傅」。（圖／MOM production limited提供）

他這次入圍亞洲電影大獎最佳男配角，將和《默視錄》李康生、《九龍城寨之圍城》伍允龍、《我心裡的太陽》池松壯亮、《長夜盡頭的微光》光石研一起爭獎。得知入圍男配角的當下，朱栢康超開心，直呼：「能夠和李康生一起提名好夢幻！」李康生也在臉書表示，很榮幸和楊貴媚都入圍本屆亞洲電影大獎。

▲朱栢康入圍亞洲電影大獎爭男配角，直呼非常開心。（圖／MOM production limited提供）

朱栢康坦言從沒想過自己會入圍，感性表示：「人生就是充滿意料之外的驚喜，謝謝亞洲電影大獎的評審，讓我有機會以《破·地獄》裡面的角色，和其他優秀的演員一起入圍，感到無比光榮和榮幸！謝謝所有工作人員和演員，成就了我的演出，也謝謝我的經紀團隊。」朱栢康也預告今年會有台灣電影《搜查瑠公圳》，屆時也將來台宣傳。