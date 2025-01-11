台灣拍《魷魚遊戲》AV版！大咖日女優火辣真槍實彈　男記者當場流鼻血

記者吳睿慈／台北報導

台灣翻拍《魷魚遊戲2》AV版即將於1月31日正式上線。本片砸下重資，經典重現原片遊戲環節，找來日裔AV女神Rae Lil Black跨海來台，並一口氣集結台、日、美三地性感流量AV女神包括艾熙、夏晴子、吳夢夢、優娜，以及孟若羽、新加坡DJ蘇櫻花、日本AV女優蘭蘭等火辣同行，一齊加入《鮑魚遊戲2》分組闖關。

▲台灣拍《魷魚遊戲》AV版《鮑魚遊戲2》，一字排開都是大咖女優。（圖／記者吳睿慈攝）



平台11日舉辦發布記者會，Rae Lil Black飾演「最終Boss」，她披著黑色斗篷霸氣現身，稱讚台灣女優都很漂亮，「因為我飾演大魔王，要在外面看大家，每個台灣女優皮膚狀況、頭髮髮質都很好」，而她面對這麼多名專業女優，坦言「跟麻豆傳媒合作過3、4次，每次都滿有挑戰，最難的部分就是如何把自己的存在感拉高」。

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而她這次的角色為支配者，性格較S，被問及本身性癖？Rae Lil Black女王之姿外顯，「S、M兩邊都要玩才可以享受人生」，拍片經驗豐富，是否有無理的要求？她也表示：「只要有無理的要求我都會拒絕，比方說導演如果要求『請把這個女生踢下去』，我就不會做，我如果不想做的話，我一定不會做。」

▲日裔AV女神Rae Lil Black自爆單身8年了。（圖／記者吳睿慈攝）



Rae Lil Black自爆單身8年，「我是浪漫主義者的人，屬於一見鐘情類型，在感情上既想強勢也想當小女人」，床上如何擄獲女王芳心？她回答：「主要還是在於這個男生如何營造很適合上床的氣氛，如果只是為了想做而邀約，感受就很普。」

▲記者會現場突然有插曲，攝影記者拍到流鼻血。（圖／記者吳睿慈攝）



《鮑魚遊戲2》發布記者會上齊聚多位大咖女優，現場卻突然發生插曲，一名攝影拍到一半鼻血狂流，當場血流不止、用掉數張衛生紙，現場工作人員緊急採取措施，幾分鐘後才止住血，記者會的插曲意外成為焦點。