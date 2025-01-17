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小孟老師／1月17日星座運勢　別想騙金牛！

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：持續追求卓越
感情：相處輕鬆快樂
財運：邀約親友投資
幸運色：銀色
貴人：牡羊
小人：巨蟹

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雙子座

工作：確保合法經營
感情：主動伸出援手
財運：空閒時間創收
幸運色：白色
貴人：天蠍
小人：金牛

天秤座

工作：保持服務穩健
感情：精心設計禮物
財運：節流減少支出
幸運色：綠色
貴人：射手
小人：獅子

【土象星座】

魔羯座

工作：提高薪酬福利
感情：懷念過去愛情
財運：網賺增加收入
幸運色：橙色
貴人：雙魚
小人：處女

金牛座

工作：善于反思現狀
感情：無悔地奉獻愛
財運：降低資金風險
幸運色：黑色
貴人：雙子
小人：魔羯

處女座

工作：追求創新進步
感情：營造美好未來
財運：投資眼光精準
幸運色：玫瑰色
貴人：金牛
小人：牡羊

【水象星座】

巨蟹座

工作：建立供應產鏈
感情：體驗幸福的愛
財運：兼差增加收人
幸運色：卡其色
貴人：獅子
小人：雙子

天蠍座

工作：遵守法規法律
感情：夫妻恩愛幸福
財運：任務額外收入
幸運色：橘色
貴人：水瓶
小人：天秤

雙魚座

工作：解決部分方案
感情：主動討好伴侶
財運：投資備有預案
幸運色：紅色
貴人：魔羯
小人：射手

【火象星座】

牡羊座

工作：投資市場研究
感情：貼心關懷呵護
財運：適合與人合資
幸運色：亮紅色
貴人：天秤
小人：水瓶

獅子座

工作：開發競爭策略
感情：體現關愛熱忱
財運：獲利效率提高
幸運色：咖啡色
貴人：處女
小人：天蠍

射手座

工作：更多的客製化
感情：內心真愛寶藏
財運：抓住投資熱點
幸運色：橙色
貴人：巨蟹
小人：雙魚

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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