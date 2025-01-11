ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

楊紫用生命演戲！　對魏哲鳴連磕9個頭「額頭都磨破了」

記者蕭采薇／台北報導

楊紫與李現再度攜手主演的古裝劇《國色芳華》，首播僅一日便火速登頂2025爆款陸劇。其中，楊紫飾演的女主角何惟芳被丈夫劉暢（魏哲鳴飾）家暴的戲份，與對魏哲鳴的磕頭哭戲成首播兩大亮點，楊紫真誠的演技細膩，令觀眾深受震撼。

▲《國色芳華》楊紫、李現、魏哲鳴。（圖／MyVideo提供）

▲《國色芳華》楊紫飾演商賈之女何惟芳。（圖／MyVideo提供）

劇中，楊紫飾演的何惟芳因貼身丫鬟玉露慘遭害死，對魏哲鳴飾演的丈夫劉暢連磕9個頭求情，更在得知丫鬟死訊後哭到虛脫。劉暢冷漠地說：「何必為了一個下人」，何惟芳憤怒回應：「她不是我的下人，她是我的妹妹。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

楊紫無助到絕望的情緒轉換一氣呵成，在這場戲中真情流露，網友甚至發現她額頭都磕破皮了，大呼：「楊紫真的用生命在演戲！」談到劇中角色，楊紫提到，何惟芳這一角色的精神核心非常打動她，該角只要遇到困難，都會認為憑自己的努力一定能做得到，「希望透過自己真誠的表演，讓觀眾感受到角色的堅韌與力量。」

▲《國色芳華》楊紫、李現、魏哲鳴。（圖／MyVideo提供）

▲《國色芳華》李現飾演天下第一貪官蔣長揚。（圖／MyVideo提供）

特別的是，霸氣總裁專業戶魏哲鳴在《國色芳華》大展反轉演技，他飾演的劉暢從一開始對妻子楊紫的冷漠，不時言語侮辱，到後期情緒失控的家暴行為，將這個角色詮釋得入木三分。劇中，何惟芳對劉暢控訴：「劉家上下讓我厭惡無比，別讓我多費口舌！」

而劉暢不願和離，反推了女方一把，甚至想要強吻她，女方狂喊救命，他卻還把她強壓在床上，直喊：「這強盜我是當定了！」直到女方又被推一把撞到桌角受傷，男方才罷手，這段劇情讓網友看得是恨得牙癢癢。

▲《國色芳華》楊紫、李現、魏哲鳴。（圖／MyVideo提供）

▲《國色芳華》魏哲鳴飾演楊紫丈夫劉暢。（圖／MyVideo提供）

《國色芳華》剛開播，何惟芳就嫁人，但婚後遭到冷落與鄙視，一次忍不住在廟裡偷偷抱怨婆家，被男主角李現飾演的「天下第一貪官（花鳥使）」蔣長揚意外偷聽到，過不久劉暢婚前初戀李幼貞（張雅欽 飾）以縣主之姿來訪，花鳥使蔣長揚也隨侍在側，親眼見到何惟芳遭遇，助她逃脫婆家的牢籠。李現為符合角色型態減重了6公斤，網友直喊非常喜歡他在戲裡風流倜儻的儀態，幾個鏡頭就讓網友看得出神，《國色芳華》即日起在台灣大哥大MyVideo同步跟播中。

▲《國色芳華》楊紫、李現、魏哲鳴。（圖／MyVideo提供）

▲《國色芳華》成2025開年爆款陸劇。（圖／MyVideo提供）

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

推薦閱讀

鬼鬼生女表態不婚！網紅祝福「家本無固定模樣」讚她：比我想的強大

鬼鬼生女表態不婚！網紅祝福「家本無固定模樣」讚她：比我想的強大

羅志祥、周揚青爆同遊東京被目擊！照片曝光　助理出面發聲揭真相

羅志祥、周揚青爆同遊東京被目擊！照片曝光　助理出面發聲揭真相

鬼鬼「手術畫面曝光」！昔打5針取卵 虛弱痛喊：懷孕真的很辛苦

鬼鬼「手術畫面曝光」！昔打5針取卵 虛弱痛喊：懷孕真的很辛苦

小三上位！休傑克曼牽手新女友　離婚兩年「雙劈腿認證」好男人形象全毀

小三上位！休傑克曼牽手新女友　離婚兩年「雙劈腿認證」好男人形象全毀

正妹YTR徐海莉懷孕了！　「結婚3個月驗出2條線」預產期曝光

正妹YTR徐海莉懷孕了！　「結婚3個月驗出2條線」預產期曝光

Joeman超辣前女友妮婭結婚了！　開心曬婚照喊：正式成為傅太太

Joeman超辣前女友妮婭結婚了！　開心曬婚照喊：正式成為傅太太

快訊／鬼鬼突生女當媽震驚演藝圈　鬆口親揭婚姻狀況：不要再問了！

快訊／鬼鬼突生女當媽震驚演藝圈　鬆口親揭婚姻狀況：不要再問了！

八點檔片場爭執搬上檯面！姚黛瑋嗆「真的很白目」　錦雯鏡頭前爆哭

八點檔片場爭執搬上檯面！姚黛瑋嗆「真的很白目」　錦雯鏡頭前爆哭

直擊／最帥星二代是他！　「美型正臉罕曝光」老爸是大咖民歌手

直擊／最帥星二代是他！　「美型正臉罕曝光」老爸是大咖民歌手

快訊／震撼彈！鬼鬼突PO孕肚照宣布當媽：兩個心臟一起呼吸

快訊／震撼彈！鬼鬼突PO孕肚照宣布當媽：兩個心臟一起呼吸

直擊／才宣布當阿嬤...56歲玉女歌手不藏了！　人魚線辣腰全都露

直擊／才宣布當阿嬤...56歲玉女歌手不藏了！　人魚線辣腰全都露

鬼鬼生女衝微博熱搜！陸網挺「去父留子」一面倒祝福：自己當媽很好

鬼鬼生女衝微博熱搜！陸網挺「去父留子」一面倒祝福：自己當媽很好

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

鬼鬼生女表態不婚！網紅祝福「家本無固定模樣」讚她：比我想的強大

羅志祥、周揚青爆同遊東京被目擊！照片曝光　助理出面發聲揭真相

鬼鬼「手術畫面曝光」！昔打5針取卵 虛弱痛喊：懷孕真的很辛苦

小三上位！休傑克曼牽手新女友　離婚兩年「雙劈腿認證」好男人形象全毀

正妹YTR徐海莉懷孕了！　「結婚3個月驗出2條線」預產期曝光

Joeman超辣前女友妮婭結婚了！　開心曬婚照喊：正式成為傅太太

快訊／鬼鬼突生女當媽震驚演藝圈　鬆口親揭婚姻狀況：不要再問了！

八點檔片場爭執搬上檯面！姚黛瑋嗆「真的很白目」　錦雯鏡頭前爆哭

直擊／最帥星二代是他！　「美型正臉罕曝光」老爸是大咖民歌手

快訊／震撼彈！鬼鬼突PO孕肚照宣布當媽：兩個心臟一起呼吸

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

楊紫, 李現, 國色芳華, 魏哲鳴

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 楊紫用生命演戲！　對魏哲鳴連磕9個頭「額頭都磨破了」
  2. 羅志祥、周揚青爆同遊東京被目擊！照片曝光　助理出面發聲揭真相
  3. 正妹YTR徐海莉懷孕了！　「結婚3個月驗出2條線」預產期曝光
  4. 鬼鬼生女表態不婚！網紅祝福「家本無固定模樣」讚她：比我想的強大
  5. Joeman超辣前女友妮婭結婚了！　開心曬婚照喊：正式成為傅太太
  6. 直擊／最帥星二代是他！　「美型正臉罕曝光」老爸是大咖民歌手
  7. 張藝興「吸氧」照被酸：有必要？　粉絲怒出征還原真相
  8. 直擊／才宣布當阿嬤...56歲玉女歌手不藏了！　人魚線辣腰全都露
  9. 香港情歌王子爆演唱會「票打4折還滯銷」！　曾公開自嘲：過氣了
  10. 金城出新歌「找人氣女團成員」助陣！　還有蒙古饒舌歌手

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366