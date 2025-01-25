直播3意外「全來不及擋」！女神濾鏡被關變大媽　網美衣服爆開被看光

記者劉宜庭／綜合報導

隨著直播行業蓬勃發展，越來越多人為了吸引觀眾眼球而頻頻出招。然而，由於直播以即時轉播為特性，一旦過程中發生意外，畫面無法回溯或刪改，所有突發狀況都會被忠實記錄並公開播放。

過去就有不少直播中出現的突發事件，包括直播主意外走光、誤關濾鏡導致真面目曝光，甚至有藝人在鏡頭前情緒失控等，這些場面全都毫無遮掩地呈現在觀眾面前，成為直播行業特有的挑戰與風險之一。

1.喬碧蘿殿下濾鏡被關

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▲喬碧蘿殿下（右）和mix晴子（左）開聯合直播意外曝光真面目。（圖／翻攝自bilibili）



大陸直播主「喬碧蘿殿下」因甜美嗓音和神秘形象吸引大批粉絲，但2019年在與另一位美女主播進行PK直播時，意外發生的濾鏡消失事件使她的真面目曝光，震驚網友。這起意外一度引發外界瘋傳她實為58歲大媽的謠言。

事發後，喬碧蘿殿下的人氣短暫飆升，但她隨後坦言這是一場商業策劃，最終因違規遭直播平台封禁帳號。之後，她接受陸媒專訪，澄清自己實際上是90後，而非58歲，還原了當時濾鏡失效的情況，表示之所以被誤認為大媽，是因為當天素顏且離鏡頭過近，加上生病導致臃腫，臉色看起來黯淡。如今狀態恢復許多，她自信地表示：「我本身又不難看。」

2.FANCY沒穿內衣

大陸直播主FANCY以甜美外型和親切互動吸引了大批粉絲，在微博上擁有超過540萬的追蹤者，人氣相當驚人。然而，日前在一次直播中，她疑似因未穿胸罩意外走光，南半球畫面瞬間被捕捉，8秒的動圖隨即在陸網瘋傳，引發熱議。

▲FANCY不小心走光，整個畫面被截成8秒動圖瘋傳。（圖／翻攝自微博／貴圈背後那些事兒）



當時，FANCY與朋友一同直播，穿著粉色長袖短版上衣，下半身則用毛毯蓋住，和粉絲愉快互動。然而，當她抬手重綁原本垂落的馬尾時，衣服不慎往上移動，導致南半球意外曝光。這段畫面因疑似未穿內衣的舉動，迅速成為外界討論的焦點。

3.家家走光

網紅家家（本名王盈）過去分享照片時，背後的鏡子意外反射出男友的裸體畫面，引發網友熱議。不久後，她又在直播中發生意外走光事件。當時，家家在鏡頭前調整衣服，卻不慎讓上半身的黑色短版平口上衣滑落，導致胸部瞬間曝光。

▲家家直播時上衣突蹦開滑落。（圖／翻攝自IG／家家）



面對突如其來的狀況，家家當下尖叫並迅速閃避鏡頭，但4秒的畫面仍被外流，引發大量討論。事後，她短暫關閉社群帳號，並將IG個人簡介中的「家家」刪除，只保留本名「王盈」。