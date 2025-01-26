5女星「關美肌」公開真實面！滴妹臉冒1變化　林韋君：睫毛快掉光

記者劉宜庭／綜合報導

隨著科技的不斷進步，各種拍照和修圖軟體層出不窮，讓每個人都能輕鬆展現最上鏡的一面。然而，在離開這些「美肌」濾鏡的加持後，有多少人能在真實的鏡頭下經得起檢驗？以下整理5名女神關掉美肌效果後的對比，展現出私下更真實的一面。

1.滴妹

滴妹過去曾大方分享了一段關閉美顏濾鏡的影片，以淡妝入鏡的她，膚色雖然沒有濾鏡加持下的明亮，但細看之下，肌膚狀態相當優秀，保養得當且幾乎沒有明顯瑕疵。她身穿桃紅色上衣搭配吊帶裙，整體造型充滿青春活力，讓人感嘆即使卸下濾鏡，也依然光彩動人。

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▲滴妹曾分享開、關美肌後的對比照。（圖／翻攝自Facebook／滴妹 Crown）

不過，當時好友魚乾細心發現，當滴妹開啟美顏功能後，可能因為濾鏡效果過於強大，導致她嘴角上方的痣在畫面中「消失」了。儘管如此，整體外貌和真實狀態幾乎沒有太大差別，真實與自信再次圈粉。

2.林韋君

▲林韋君關美肌照片。（圖／翻攝自林韋君IG）

林韋君現年46歲，依舊維持凍齡美貌，她過去在瑜伽課後分享了一組「全素顏零妝感無修圖無濾鏡無美肌」的照片，強調這是真正的素顏狀態，雖然自嘲連睫毛都快掉光了，這張照片展現不加修飾的真實膚況，氣色依舊相當好，皮膚更是白裡透紅，她也大方分享維持好膚質的秘訣：「陽光、運動、好心情就是我最天然的保養品。」

3. 夏語心

夏語心曾經錄製了一段影片，坦然展現自己最自然的一面。影片開頭可以看到她素顏的樣子，皮膚狀態保養得宜，膚質光滑透亮。她一邊吃飯，一邊讓妝髮師為她做造型，從打底到仔細上眼妝和唇妝，整個過程似乎完全無濾鏡或美肌效果加持，真實呈現在鏡頭前，與粉絲們進行最直接的互動。

▲夏語心素顏。（圖／翻攝自Instagram／yuxinuna）



事後，夏語心謙虛表示，自己的素顏看起來像阿桑，但化完妝後就像被施了魔法般煥然一新，甚至連自己都忍不住笑說：「真的很捨不得把妝卸掉。」她的自然與坦率讓粉絲們更加喜愛，也再次證明了真實自信的魅力。

4. 張嘉倪

大陸女星張嘉倪經常在小紅書分享自己的美白秘訣，卻也意外引來部分網友的質疑，甚至有人直接批評她在推薦美白產品時應該先關掉濾鏡。面對這些聲音，張嘉倪雖然沒有直接回應，但她曾發布一段保養影片，用行動展現真實肌膚狀態。

▲張嘉倪素顏。（圖／翻攝自小紅書／張嘉倪）



影片中，張嘉倪特別強調自己是全素顏，並已關閉所有美肌功能，當時畫面裡的她，膚質緊緻白皙，臉上完全看不到任何細紋，甚至在近距離觀察下依然保持完美的肌膚狀態，展現出令人羨慕的自然美感。她的分享讓粉絲們驚嘆不已，也間接證明了自己的保養成果的確名副其實。

5.白癡公主

▲白癡公主大方回答美顏疑雲。（圖／翻攝自Facebook／白癡公主）

白癡公主以大眼和巴掌小臉聞名，天生麗質的她，卻也經常被質疑是否依賴美肌效果。有一次，她在保養的同時與網友互動，逐一回應大家的疑問。不僅否認有戴放大片，她更坦率地表示：「沒有啦！我都有乖乖保養。」為了證明沒有使用美肌功能，白癡公主當場用力收下巴，瞬間擠出雙層肥肉，笑著反問：「美顏開最強怎麼會有摺痕啦！」