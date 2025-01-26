8組明星家族顏值爆表！婁峻碩有帥警堂哥　許維恩4姊弟全是天菜

記者劉宜庭／綜合報導

近年來，許多藝人的兄弟姊妹因超高顏值引發網友熱議，展現了驚人的家族基因。以下盤點8組明星家族，各個外型出眾，無論是兄弟姊妹間的相似度，還是各自獨特的魅力，都成為網路上熱議的話題。

1.周興哲、周予天





▲周興哲、周予天。（圖／翻攝自Facebook／周予天）

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創作歌手周興哲的哥哥周予天同樣是音樂人。兩人雖然音樂風格不同，但都擁有優秀的創作才華。周予天近年因參加《全明星運動會》受到矚目，也開始挑戰戲劇演出。

2.婁峻碩、警察堂哥

▲婁峻碩哥哥是警察。（圖／翻攝自Threads／louhaha_kk）

婁峻碩的堂哥是名警察，兩人都擁有健壯身材和帥氣外表。婁峻碩2024年有次出席表演活動時，地點剛好就在堂哥的轄區內，對方開玩笑喊「待會我去臨檢」，有趣互動引發網友熱烈討論。

3.魏如萱、魏如昀

▲魏如萱、魏如昀。（圖／翻攝自Facebook／魏如昀 Queen）

魏如萱和妹妹魏如昀都是創作歌手，兩人外型相似度極高，常被人誤錯成對方。姊妹倆不僅外貌出眾，更在音樂領域各有成就。魏如萱以團體「自然捲」出道，個人風格強烈，也跨入廣播圈當DJ，招牌笑聲療癒不少聽眾；魏如昀從《超級星光大道》第2屆出道，當時憑著酷帥的態度以及搖滾風格，擄獲不少觀眾的心，2008年推出首張專輯，後來演唱《聽見下雨的聲音》更是一舉打開知名度。

4.阮經天、阮經民

▲阮經天、阮經民。（圖／翻攝自IG／ethanruan91）

金馬影帝阮經天的弟弟阮經民雖然小他12歲，但同樣擁有帥氣外型。兄弟倆的五官輪廓相似，被網友讚嘆「根本是同一個模子印出來的」，甚至還被誤認成雙胞胎兄弟。

5.以綸和姊姊

▲以綸與姊姊。（圖／翻攝自SpeXial以綸臉書）

SpeXial成員以綸的姊姊曾獲得「溫哥華華裔小姐競選2015」季軍，兩人都擁有出色的外型和氣質，也證明以綸一家子都是高顏值基因。

6.張立昂、張文捷

▲張立昂、張文捷。（圖／翻攝自Facebook／張立昂 Marcus C）

演員張立昂的弟弟張文捷是創作歌手，兄弟倆都擁有斯文帥氣的外型。兩人曾在舞台上一起飆歌，展現兄弟情深。

7.曾之喬和姊姊

▲曾之喬和姊姊。（圖／翻攝自Facebook／曾之喬）

演員曾之喬的姊姊曾之縈是空服員，兩人都擁有甜美外型和高挑身材，姊妹倆的合照常引發網友讚嘆。

8.許維恩、許路兒、許菲菲、許湯姆

▲（左起）許菲菲、許路兒、許湯姆、許維恩。（圖／翻攝自Instagram／hsufayfay）

許維恩一家四姊弟都擁有超高顏值。大姊許路兒和二姊許菲菲保養得宜，弟弟許湯姆也同樣繼承了家族的優良基因，四人同框常被讚「基因太神」。