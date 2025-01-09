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中居正廣醜聞挖出「電視台龜公」　寫真偶像都睡過…網疑AV女優受害

記者陳芊秀／綜合報導

日本「綜藝一哥」中居正廣爆發性醜聞，目前主持的所有節目一一停錄、停播，甚至主持畫面被刪光，網路議論不斷。儘管事件焦點集中在中居正廣身上，但據悉背後還涉及一位被稱為「電視台龜公」的節目製作人A某，日網更挖出一位寫真偶像轉投AV界，其拍攝內容引發揣測。

▲▼中居正廣醜聞再挖出「電視台龜公」，私下安排性招待。（圖／翻攝自IG）

▲中居正廣醜聞再挖出「電視台龜公」，私下安排飯局。（圖／翻攝自X）

據日媒《週刊文春》報導，中居正廣的密室性醜聞發生於2023年6月，知情人士指出，富士電視台高層A某是綜藝節目製作人，在邀約女主播出席有中居正廣等藝人參加的聚會時，經常以「為了工作上的關係，打好交情比較好」當作理由，還曾在聚會中誇下豪語，「我幾乎和不出名的寫真偶像都睡過再起用！」之後更指出自己製作的綜藝《めちゃイケ》（帥呆了）中的女性班底成員，「都是我栽培的」。而受害女性X子面對媒體追問，僅表示無法原諒「加害者」以及富士電視台，並說：「我都沒有原諒他們」。

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而日網則根據報導中的製作人A某，挖出曾有一位17歲正妹女高中生結城里緒菜（結城りおな），經過大經紀公司AMUSE徵選出道，過去上過製作人的綜藝《ワイドナショー》（Wide na Show）與中居正廣主持的《ザ！世界仰天ニュース》（世界上讓人吃驚的新聞）。然而她2014年入行，不到2年就消失，2022年改以寫真偶像出道，同年宣布以四宮愛麗絲（四宮ありす）改名出道拍AV，但因為憂鬱症、恐慌症影響，無法拍滿合約的作品數，最終還是引退AV圈。

▲▼中居正廣醜聞再挖出「電視台龜公」，私下安排性招待。（圖／翻攝自IG）

▲日網議論曾上製作人A某節目的寫真偶像結城里緒菜，入行2年就消失。（圖／翻攝自X）

結城里緒菜當時拍攝的AV劇情，描述令人討厭的節目製作人，在同住房間遭硬上，AV封面描述的內容，對應《週刊文春》爆料的製作人豪語「跟不紅的寫真偶像都睡過」，令網友直呼毛骨悚然。

▲▼中居正廣醜聞再挖出「電視台龜公」，私下安排性招待。（圖／翻攝自IG）

▲結城里緒菜2022年改名四宮愛麗絲，出道拍AV，劇情上演寫真偶像遭製作人硬上，引發日網揣測。（圖／翻攝自X）

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