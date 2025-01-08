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江蕙作詞人楊哲遭傳「為錢才孝順媽媽」　怒揭真相：喪盡天良！

記者蔡琛儀／台北報導

台語歌手、「芒果王子」楊哲曾替天后江蕙創作歌曲〈夢中的情話〉，近日卻罕見發怒！他近日發文表示：「最近聽聞有人議論我楊哲對我的母親盡孝，是因為我母親身上有大筆現金在身，我才會對母親盡孝，說的好像我是為了金錢才會盡孝！我想說一句話，做人飯可多吃、這種喪盡天良，破壞別人家庭和諧的話真的要摸著良心說，完全空穴來風、亂造謠！」

▲▼楊哲探望李炳輝。（圖／豪記提供）

▲楊哲。（圖／豪記提供）

楊哲說，一直都很感謝父母在他經濟陷入困境時的幫助，「過去的我確實有傻過，有亂投資過、有動用到家裡的資源，但我現在認真打拼、不怕苦、甚至可以說是用生命在拼搏。」也強調：「現在的我對家人、心存感恩、照顧母親是我的責任也是義務！何來外界所言的陰謀！」

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而他也向《ETtoday星光雲》表示，最近剛好回老家屏東枋寮拜拜，遇到泡茶的群眾，「有其中一兩個好朋友跟我分享，說外面村莊在傳，說你最近對你媽媽很照顧，是因為你媽媽身邊有很多現金，照顧媽媽是為了那些錢這樣子。」讓他又氣憤又難過，「我媽媽80幾歲，我們盡自己做子女的責任，竟然有辦法被外界說的這麼權謀！」

楊哲說，幾年前爸爸過世後，媽媽一直都是一個人，「我們要以讓她的餘生可以好好享年，而且我最近這幾年經濟上還有在歌壇上有進步，想要讓她多在一些場合看到她的兒子，心情放寬鬆、能以我為榮，所以帶她到處去看我表演，竟然被說得這麼權謀，蠻難過的。」因此他罕見說重話為自己澄清，「要讓他們知道，我不是那一種為了錢連盡孝都能夠這麼權謀的人，不可能！」事實上楊哲去年底結束個人演唱會後，尾牙、春酒，甚至星馬、大陸地區都搶著找他演出，場數多達40場，且還在持續增加中，相當驚人。

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